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Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, evin odasındaki eşya kullanılamaz hale gelirken, sadece Kuran-ı Kerim'in yanmadığı görüldü.
Sabah saatlerinde Altınkaya Mahallesi'nde Soner Soruklu'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı. İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

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Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadıKül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

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