Kula Devlet Hastanesi'nde acil durum tatbikatı

Kula Devlet Hastanesi Müdürü Ali Akarsu, ilçenin konum olarak önemli noktada bulunması ve İzmir- Ankara yolunda trafik akışının çok fazla olması nedeniyle büyük kazaların her an meydana gelebilme ihtimaline dikkat çekti. Her olaya güvenli ve doğru müdahale edebilmek adına bu tür tatbikatları yaptıklarını belirten Akarsu, "Kazaların ne zaman, nerede gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazırlıklı olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda kurumların da desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. İnşallah bu tür olaylar olmaz, bizler de müdahale etmek zorunda kalmayız" dedi.