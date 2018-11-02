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Kula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eve baskın yaparak babayı öldüren, oğlunu ise ağır yaralayan, ardından kendisini yakalamak isteyen polis memurunu da yaşanan arbedede tabancayla vuran cinayet zanlısı Volkan Y.

Kula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eve baskın yaparak babayı öldüren, oğlunu ise ağır yaralayan, ardından kendisini yakalamak isteyen polis memurunu da yaşanan arbedede tabancayla vuran cinayet zanlısı Volkan Y. (26), geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi 138 Sokak'ta meydana geldi. Oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte yaşayan Halil Çelik, zil çalınca kalkıp, kapıyı açtı. Bu sırada bir kişi, Halil Çelik'e ateş etti. Saldırgan, silah seslerini duyup, kapıya koşan Ramazan Çelik'e de ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Halil Çelik, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ramazan Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, katil zanlısının işsiz Volkan Y. olduğunu belirledi. Zanlının, eski Selendi yolu üzerindeki kırsal bölgede bulunan bir barakada saklandığı tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için dün saat 15.00 sıralarında bölgeye giden 3 polis memurunu gören Volkan Y., kaçmaya başladı. Peşine düşen güvenlik güçlerinden 20 yıllık polis memuru Süleyman Yapıcı (44), Volkan Y.'nin üstüne atladı. Yere düşen Volkan Y., polis memuru Yapıcı'yı tabancasıyla karın boşluğundan yaraladı. Volkan Y. ise diğer polis memurlarınca sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralılardan polis memuru Yapıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Volkan Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü jandarma karakoluna götürüldü. Volkan Y., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaşamını yitiren Halil Çelik, dün toprağa verildi.

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Kula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyedeKula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyedeKula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyedeKula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede

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