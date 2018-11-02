HABER

Kula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Manisa'nın Kula ilçesinde, eve baskın yaparak babayı öldüren, oğlunu ise ağır yaralayan ve  ardından kendisini yakalamak isteyen polis memurunu da yaşanan arbedede tabancayla vuran cinayet zanlısı Volkan Y.

Kula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDI
Manisa'nın Kula ilçesinde, eve baskın yaparak babayı öldüren, oğlunu ise ağır yaralayan ve ardından kendisini yakalamak isteyen polis memurunu da yaşanan arbedede tabancayla vuran cinayet zanlısı Volkan Y. (26), tutuklandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa)

FOTOĞRAFLI

Kula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede (2)

PARTNERFelaket kız büyüdü! İşte son haliFelaket kız büyüdü! İşte son hali
Cip, yol kenarına park eden traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralıCip, yol kenarına park eden traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin'de çıkan yangın, 31 yıl önceki olayı akıllara getirdiArtvin'de çıkan yangın, 31 yıl önceki olayı akıllara getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.