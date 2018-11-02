Kula'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, eve baskın yaparak babayı öldüren, oğlunu ise ağır yaralayan ve ardından kendisini yakalamak isteyen polis memurunu da yaşanan arbedede tabancayla vuran cinayet zanlısı Volkan Y. (26), tutuklandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa)

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