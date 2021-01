Kula’da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Yağışlı havanın etkisiyle gerçekleşen diğer kaza ise, yine İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Gökhan E. (50) yönetimindeki 06 Y 1626 plakalı Tucson marka otomobil ile ara yoldan karayoluna bağlanmak isteyen Ahmet K. (66) yönetimindeki 45 K 8063 plakalı Kartal marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, 45 K 8063 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K. (66) ve 06 Y 1626 araç sürücüsü Gökhan E. (50) ile yanında yolcu olarak bulunan Sadık Ü. (69) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk tedavisi yapılan Sadık Ü. (69), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmaları ile kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Meydana gelen her iki kazada toplam 7 kişi yaralanırken, can kaybının yaşanmaması ise sevindirici oldu.