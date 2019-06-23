HABER

Kula'da 3 uyuşturucu satıcısına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekiplerine, 60 ecstasy hap satmaya çalışan 3 kişi, gözaltına alındı.  İhbar üzerine harekete geçen Kula Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö.

Kula'da 3 uyuşturucu satıcısına gözaltı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekiplerine, 60 ecstasy hap satmaya çalışan 3 kişi, gözaltına alındı.
İhbar üzerine harekete geçen Kula Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. (22), F.Ş. (22) ve S.S.'nin (22) uyuşturucu sattığını belirledi. Alıcı görünümündeki jandarma ekipleri, bu kişilerle telefonda irtibat kurdu ve uyuşturucu hap satın almak için Gölbaşı mevkisinde buluşmak üzere anlaştı. Belirtilen noktada, saat 01.00 sıralarında, 3 kişi ile bir araya gelen jandarmalar, 60 ecstasy için yapılan pazarlık sonrası gerçek kimliğini açıkladı. F.Ş. ve S.S. gözaltına alındı. Otomobilde bekleyen N.Ö. ise jandarmaya teslim oldu. Uyuşturucu satıcılarının üzerleri ile otomobillerinde yapılan aramada bulunan çeşitli renklerdeki 60 ecstasy, kurusıkı ve bu tabancaya ait 5 mermiye el koyuldu. N.Ö., F.Ş. ve S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Terme'de sel hasarının tespiti sürüyorTerme'de sel hasarının tespiti sürüyor
Hayvan otlatmaya giden şahıstan 3 gündür haber alınamıyorHayvan otlatmaya giden şahıstan 3 gündür haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.