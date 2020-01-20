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  4. Kula'da 4 ton kaçak mazota 6 gözaltı

Kula'da 4 ton kaçak mazota 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 ton kaçak mazot ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Kula'da 4 ton kaçak mazota 6 gözaltı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 ton kaçak mazot ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
Kula'da geçen günlerde bir iş yerinden kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takip çalışması başlattı. Polis, takibin ardından Seyitali Mahallesi Burçakovası mevkisindeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinden TIR'a mazot yükleyen iş yeri sahibi İ.A. ve beraberindeki 5 kişi suçüstü yakalandı. Teneke kutular içindeki 4 ton kaçak mazota ve mazot pompasına el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF

Kula'da 4 ton kaçak mazota 6 gözaltı

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