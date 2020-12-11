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Kula’da boş bir ev yanarak küle döndü

11.12.2020 03:47 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi’nde gece yarısı çıkan yangında boş bir ev küle döndü.

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi’nde gece yarısı çıkan yangında boş bir ev küle döndü. Mahallelinin büyük korku yaşadığı yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Manisa’da alevlerin geceyi aydınlattığı yerin adresi Kula ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi idi. Saat 00.30 sıralarında mahalle meydanında bulunan İbrahim Sever’e ait boş bir evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşların itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştığı yangında kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Henüz sebebi belli olmayan yangın kısa sürede evin her tarafını sararken, yangına dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına mahalleli de destek olurken, GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin bom aracı da yangın söndürme çalışmaları için kullanıldı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev adeta küle döndü. Yangın esnasında 112 acil sağlık ekipleri de, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Sahibinin İzmir’de ikamet ettiği, yaz aylarında Saraçlar Mahallesi’ne gelerek tatil yaptığı öğrenilen ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları da sürüyor.
Öte yandan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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