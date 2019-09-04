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Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kula'da ilk etkinlik, Spor Toto Yeni Kula Spor Kompleksi Güreş Sahası'ndaki yağlı güreş karşılaşmalarıyla gerçekleşti. 15'i başpehlivan 150'nin üzerinde pehlivanın katıldığı güreşleri; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda güreşsever izledi. 2017 ve 2018'in de şampiyonu olan Serhat Gökmen, yeniden başpehlivanlığı elde etti. İkinci Hüseyin İyican, üçüncüler ise Şahali Kurt ve İsmail Koç oldu.
AYDİLGE KONSERİ ÖNCESİ SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda ise şarkıcı Aydilge, sahne aldı. Konser öncesinde, sürpriz bir evlilik teklifi yapıldı. Şerif Savaş (24), 3 yıllık kız arkadaşı Zeynep Nur Biçer'e, sahnede evlilik teklifinde bulundu. Aydilge'den önce sahneye çıkan Savaş, yanına çağırdığı Zeynep Nur Biçer'e, Hakan Altun'un 'teklif ediyorum' şarkısı eşliğinde evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz evlilik teklifini heyecan ve şaşkınlıkla karşılayan Biçer ise, vatandaşların alkışları arasında mikrofonu eline alarak "Tüm kalbimle evet" yanıtını verdi. Konsere katılan vatandaşlar da alkış ve sloganlarla çifte destek verdi. Ardından sahneye çıkan Aydilge, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının birbirinden güzel şarkılarıyla gönüllerince eğlenen hayranları keyifli saatler geçirdi.
FOTOĞRAFLI

Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusuKula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusuKula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusuKula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu

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