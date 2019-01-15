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Kula'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 21:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, etkili olan kar yağşı nedeniyle Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitime 16 Ocak Çarşamba günü 1 günlük ara verildiğini duyurdu.  Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında yollar ulaşıma kapatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 16 Ocak Çarşamba günü bir günlük ara verildi.

Kula'da eğitime kar engeli

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, etkili olan kar yağşı nedeniyle Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitime 16 Ocak Çarşamba günü 1 günlük ara verildiğini duyurdu.
Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında yollar ulaşıma kapatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 16 Ocak Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilçemiz merkezi ve ilçeye bağlı mahalle okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

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Kula'da eğitime kar engeli

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