Kula'da FETÖ şüphelisi 2 kadına gözaltı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kadın, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında arama kararı bulunan kadın şüpheliler F.Ş. ve M.N.Y'nin Kula'da olduğunu belirledi. Dün akşam saatlerinde 2 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ş., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli M.N.Y. ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

