Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi. ŞYearalı 2 kişi ise araçtan çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu, Orhan Acar Kavşağı'nda, meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Gökman Dizman yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı TIR, kavşakta Kula ilçe merkezinden Gargar mevkiine giden Adem Doğruluk yönetimindeki 45 SC 7567 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüsü Adem Doğruluk (50) ile yanındaki Ferdi Baykal (35) ve Necati Baykal (67) otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekilerip, araçta sıkışan 3 kişiyi, güçlükle çıkardı. Yaralılardan Necati Baykal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Ferdi Baykal ve Adem Doğruluk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı, buradan da durumları ağır olduğu gerekçesiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 1 saat süreyle trafiğe kapanan yolda trafik araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Gökman Dizman'ı gözaltına aldı.