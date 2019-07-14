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Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 23:26 | Son Güncelleme

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Manisa'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Orhan Acar Kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adem Doğruluk iyönetimindeki 45 SC 7567 plakalı otomobil, elektriklerin kesik olmasından dolayı trafik lambalarının yanmadığı kavşakta geçiş yapmak istiyor. Şehir merkezinden Gargar mevkiine geçmek isteyen araç, İzmir istikametine giden yoldan geçtikten sonra, Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman Dizman yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı TIR ile çarpışıyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kazanın şiddeti, güvenlik kameralarında an be an görülüyor.

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