HABER

Kula'da sobadan zehirlenen 2 kadın tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kadın hastanede tedaviye alındı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kadın hastanede tedaviye alındı.
Lodos fırtınasının etkili olduğu Kula'da sabah saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan Sevim Kıratlı (68) ve Sandal Mahallesi'nde yaşayan Mukaddes Babur (70), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehinlendi. İki kadın, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine yarı baygın halde ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kadının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, her iki zehirlenme olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Mahalle muhtarı zenginden alıp fakire veriyorMahalle muhtarı zenginden alıp fakire veriyor
Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

Emre Belözoğlu açıkladı: ''Ersun Yanal bana...''

Emre Belözoğlu açıkladı: ''Ersun Yanal bana...''

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da yıkım gerginliği! Gözaltılar var

Sakarya’da yıkım gerginliği! Gözaltılar var

Antalya’da operasyon! Çok sayıda gözaltı: Aralarında otel sahibi de var

Aralarında otel sahipleri de var! Gözaltına alındılar

Independenta olayı: 1979'da İstanbul Boğazı'ndaki kazada neler oldu?

1979'da İstanbul Boğazı'ndaki kazada neler oldu?

Balıkesir'de camiye yıldırım düştü

Balıkesir'de camiye yıldırım düştü

Son dakika! HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin tutuklandı

HDP'li belediye başkanı tutuklandı

İSPARK otoparkında şoke eden intihar girişimi! Otomobilin içinde ateş etti

İSPARK otoparkında şoke eden intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.