HABER

Kula'da yaklaşık on bin kişi iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:31 | Son Güncelleme

Kula'da yaklaşık on bin kişi iftarda buluştu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşık 10 bin kişi oruçlarını ilçenin en büyük camisi olan Süleyman Şah Camisi'nin çevresinde açtı.

Trafiğe kapatılan Mevlana Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde belirli noktalara kurulan ve odun ateşinde pişirilen geleneksel Kula kazan yemekleri servis edildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu iftarda İlçe Müftüsü Kamil Kırgız dua yaptı.

Her yıl düzenlenen ve Kadir Gecesi'nde geleneksel hale gelen iftar yemeğine yaklaşık 10 bin kişi, okunan ezanla oruçlarını açtı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaptığı açıklamada, belediyenin düzenlediği iftar programına katılarak Kulalılarla oruçlarını açtıklarını söyledi. Böyle bir ilçede çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Duru, "Biz inanıyoruz ki insanlar, Müslümanlar kardeştir, birlik ve beraberlik ortamında yaşarlar. Bunun somut örneğini bu mübarek akşamda görmüş olduk." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da tüm dünyadan akan kanların ve gözyaşların dinmesini diledi, iftara katılanlara teşekkür ederek, Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını diledi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKonya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
İzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldıİzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 bin kişi iftar kadir gecesi program

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.