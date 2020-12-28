Kula’da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu, hatalı sollama sebebi ile maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. O kazanın hemen ardından aynı yönde seyreden bir otomobil de, kazayı son anda fark etmesi sebebi ile yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza saat 11.20 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Şakir Güçlü idaresindeki 45 J 7657 plakalı Peugeout marka öğrenci servisi, aynı yönde seyreden ve hatalı sollamaya çıkan Mustafa Çelik idaresindeki 35 EV 8202 plakalı hafriyat kamyonu ile yandan çarpıştı. Bir süre orta refüje sürterek ilerleyen öğrenci servisi, hafriyat kamyonu ile orta refüj arasında sıkışarak durabildi. Kazanın hemen ardından da aynı yönde seyreden Ünal Ünlü idaresindeki 35 VKP 04 plakalı Tofaş marka otomobil, kazayı son anda fark ederek ani fren yaptı, anca yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kayan otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Ünal Ünlü, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Ünlü’yü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ünlü, önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı Ünlü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca öğrenci servis şoförü ve hafriyat kamyonu şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Orta refüj ile hafriyat kamyonu arasında sıkışan öğrenci servisi içinde kalan şoför Şakir Güçlü ve eşi Yeter Güçlü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla camdan çıkarıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

