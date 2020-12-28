HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kula’da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kula’da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

28.12.2020 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu, hatalı sollama sebebi ile maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu, hatalı sollama sebebi ile maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. O kazanın hemen ardından aynı yönde seyreden bir otomobil de, kazayı son anda fark etmesi sebebi ile yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.
Kaza saat 11.20 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Şakir Güçlü idaresindeki 45 J 7657 plakalı Peugeout marka öğrenci servisi, aynı yönde seyreden ve hatalı sollamaya çıkan Mustafa Çelik idaresindeki 35 EV 8202 plakalı hafriyat kamyonu ile yandan çarpıştı. Bir süre orta refüje sürterek ilerleyen öğrenci servisi, hafriyat kamyonu ile orta refüj arasında sıkışarak durabildi. Kazanın hemen ardından da aynı yönde seyreden Ünal Ünlü idaresindeki 35 VKP 04 plakalı Tofaş marka otomobil, kazayı son anda fark ederek ani fren yaptı, anca yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kayan otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Ünal Ünlü, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Ünlü’yü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ünlü, önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı Ünlü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca öğrenci servis şoförü ve hafriyat kamyonu şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Orta refüj ile hafriyat kamyonu arasında sıkışan öğrenci servisi içinde kalan şoför Şakir Güçlü ve eşi Yeter Güçlü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla camdan çıkarıldı.
Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Bebekler için 'bakamıyorsanız bize satın' teklifiBebekler için 'bakamıyorsanız bize satın' teklifi
KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler! KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Ekrem İmamoğlu: Vatandaş evinin röntgeninin çekilmesini istemiyor

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan din görevlilerine çağrı

Ali Erbaş'tan sosyal medya talimatı

CHP'li vekilin Pınar Gültekin'in babasını aradığı iddiasıyla ilgili İnce'den açıklama

CHP'li vekilin Pınar Gültekin'in babasını aradığı iddiasıyla ilgili İnce'den açıklama

Mesanesinden çıkarılan taşların boyutu doktorları bile şaşırttı

Mesanesinden çıkarıldı! Doktorlar bile şaşırdı

İstanbul'da kaçak doğumhaneye baskın! Bebekler için 'bakamıyorsanız bize satın' teklifi

Bebekler için 'bakamıyorsanız bize satın' teklifi

Antalya'ya tatile gelen turistin sır ölümü

Antalya'ya tatile gelen turistin sır ölümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.