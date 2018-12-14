Kula'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara D300 yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine giden Ramazan Aktaş (63) yönetimindeki 07 K 3063 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet Ölmez (47) yönetimindeki 35 DE 1132 plakalı otomobile ardından Hasan Özbalcı yönetimindeki 27 Z 3904 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Aktaş'ın kullandığı otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Bayram Yırtık(47) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yırtık, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yırtık, buradaki tedavilerin tamamlanmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bayram Yırtık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

