HABER

Kula'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.  Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara D300 yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine giden Ramazan Aktaş (63) yönetimindeki 07 K 3063 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet Ölmez (47) yönetimindeki 35 DE 1132 plakalı otomobile ardından Hasan Özbalcı yönetimindeki 27 Z 3904 plakalı kamyona çarptı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara D300 yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine giden Ramazan Aktaş (63) yönetimindeki 07 K 3063 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet Ölmez (47) yönetimindeki 35 DE 1132 plakalı otomobile ardından Hasan Özbalcı yönetimindeki 27 Z 3904 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Aktaş'ın kullandığı otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Bayram Yırtık(47) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yırtık, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yırtık, buradaki tedavilerin tamamlanmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bayram Yırtık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Manzara keyfi çok kötü bittiManzara keyfi çok kötü bitti
Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandıDüzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manzara keyfi çok kötü bitti

Manzara keyfi çok kötü bitti

Amcasının evinde ölü bulundu! Pendik'te sır ölüm

Amcasının evinde ölü bulundu! Pendik'te sır ölüm

Şehir manzarasını izlerken, otomobille uçuruma yuvarlandılar

Manzarayı izlerken uçuruma yuvarlandılar!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.