HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kulağı ve burnu parçalanmış halde bulunan kediye tedavi

Kulağı ve burnu parçalanmış halde bulunan kediye tedavi

29.01.2021 08:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kulağı ve burnu parçalanmış halde bulunan kediye tedavi

Hatay'ın Erzin ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında kulağı ve burnu parçalanmış halde bulunan sokak kedisi, Osmaniye'de tedaviye alındı. Gözünde enfeksiyona bağlı ciddi görme kaybı da olan kedinin ağız ve diş muayenesi de yapıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde köpeğini gezdirirken yolda yaralı bir kedi gören Türkçe öğretmeni Sıdıka Büyükgebiz, ilçede kapsamlı veteriner kliniği bulamayınca, internetten yaptığı araştırma sonucu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştı. Genelde bölgede keçi ve koyun bakıldığı için kedi ve köpekle pek ilgilenilmediğini söyleyen Büyükgebiz, "İnternetten yaptığım araştırmalar sonucunda, HAYTAP'ı da zaten takip ediyordum ve Osmaniye’deki temsilciliğe ulaştım. Hemen gelmemi söylediler. Bu sayede kedimizin tedavisine başlandı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi kedinin muhtemelen soğuklardan dolayı bir araç motoruna girmesinden kaynaklı yaralandığını belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu. Laçinbala, araçların çalıştırılmadan önce kornaya basılmasını ve kaputa vurulmasını isteyerek, böylece bu tür yaralanmaların önüne geçilmiş olunacağını ifade etti.

GÖRME KAYBI VAR

Kedinin kulağı ve burnu parçalanmış halde kendisine geldiğini ifade eden Laçinbala, "Gözünde enfeksiyona bağlı ciddi bir görme kaybı var. Yapılan ağız ve diş muayenesinde dişlerinde çürükler tespit ettik. Yaralanmalara bakarsak bir araç motoruna girdiğini tahmin ediyoruz. Havalarımız soğudu, her zaman HAYTAP'ın söylemiş olduğu bir söylem var. Araçları kullanmadan önce kaputa vurun, kornaya basın. Çünkü bu hayvanlar yazın sıcaktan ve güneşten, kışın yağmurdan ve soğuktan kaçmak için araçların altına sığınıyorlar" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kedinin tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Laçinbala şöyle devam etti:

"Bu kedimiz de araç motorlarına giren hayvanlarından biri diye tahmin ediyoruz. Kulağından iltihaplar geliyordu. Antiseptikli suyla kulağını ve burnu temizledik, deri bütünlüğünü sağlayamıyoruz. Yapmış olduğumuz özel pomatlarla tedavisine başladığımız kedimizi HAYTAP olarak yakinen takip ediyoruz. Yaralarını muhtemelen kapatamayacağız, ancak yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyoruz."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattıDanimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Esenyurt'ta dilencilik yaptırılan çocuklar ailelerinden alınıp yurda yerleştirildi

Yaşları 3'ten başlıyor: O çocuklar ailelerinden alındı

Yanında çalışan kişi kabusu oldu: Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı

Yüzlerini kapatan hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı

Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı

Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı

3 hırsız çamura saplanan otomobil sayesinde yakalandı

3 hırsız çamura saplanan otomobil sayesinde yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.