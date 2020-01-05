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  4. Kulağı ve yüzü kesilen köpek tedavi altına alındı

Kulağı ve yüzü kesilen köpek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kulağı ve yüzü kesilen köpek tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan köpek tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) bahçesine bir çuval içerisinde bırakılan yaralı köpek, buradaki tedavisinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edildi.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin kesilen yerlerinin dikiş ipiyle dikildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Köpeğin tedavisinin devam ettiğini bildiren Güneş, "Kulağını ve yüzünü dikmeye çalışmışlar. Onu da beceremeyince bahçeye atmışlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Hayvan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edildi. Muhtemelen kuyruktan alınacak deriyle yüzüne nakil yapılacak." dedi.

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Gaziantep tedavi altına alındı yaralı köpek

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