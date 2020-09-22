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Kulağından canlı sinek çıktı: Kulağımın içinden garip sesler geliyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şaşkına çeviren olay Manisa'da yaşandı. Salihli ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi’nde 66 yaşındaki Recep Korkmaz’ın kulağından canlı sinek çıkarıldı. Korkmaz yaptığı açıklamada "Kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı. Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım." dedi.

Kulağından canlı sinek çıktı: Kulağımın içinden garip sesler geliyordu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bahçesinde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan Recep Korkmaz’ın kulağından pır pır sesleri gelmeye başladı. Kulağındaki ses nedeniyle geceyi uykusuz geçiren Korkmaz, soluğu ilçedeki özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde aldı.

Operatör Doktor Muhammet Yeniay tarafından muayene edilen 66 yaşındaki çiftçi Recep Korkmaz’ın kulağında canlı bir sinek tespit edildi. Gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayan Korkmaz’ın kulağına giren sinek, Op. Dr. Yeniay tarafından canlı bir şekilde çıkarıldı.

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'KULAĞIMDA CANLI SİNEK GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

İncir toplamak için evinin bahçesinde bulunan ağaca çıktığını belirten Korkmaz, “Saat 16.00 sıralarında incir toplamak için bahçemizde bulunan incir ağacına çıktım. İncir toplarken bir vızıltı sesi duydum ve elimi kulağıma götürdüm. Elime bir şey gelmeyince incir toplamaya devam ettim ve daha sonra eve gittim. Eve gittikten bire süre sonra kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı. Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca mahalledeki bir akrabam 'Sen bir doktora git. Kulağının içine böcek veya başka bir şey girmiş olabilir. İhmal etme' dedi. Hemen Salihli’ye gelerek özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay’dan randevu aldım. Doktorun yanına girdim ve muayene oldum. Muayene esnasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim. Doktorum büyükçe bir sineği kulağımın içinden çıkarttı. Allah’a şükür sinek çıkınca rahatladım” diye konuştu.

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'KULAĞINDAN PIR PIR ŞEKLİNDE SES GELDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Korkmaz’ın kulağındaki sineği canlı bir şekilde çıkaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay ise “Recep Korkmaz adlı hastamız muayene olmaya geldiğinde sol kulağından pır pır şeklinde bir ses geldiğini söyledi. Bunun üzerinde hastamızın kulağında yabancı bir cisim olduğundan şüphelendik ve hemen gerekli muayenesini yaptık. Kulak içine kamera ile girdiğimizde sineği fark ettik ve kulağındaki sineği çıkarttık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. Daha öncede buna benzer vakalarla karşılaşmıştım. Ancak ilk kez kulak içinde bir canlı sinekle karşılaştık" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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