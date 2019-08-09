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Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Antalya’da bir vatandaşın kulağına nar ağacını budarken kelebek girdi.

Antalya’da bir vatandaşın kulağına nar ağacını budarken kelebek girdi. Kulak zarına kadar ilerleyen kelebek, hastanede 2 saat sonrası penseyle canlı olarak çıkartıldı. Kelebeği çıkartan doktor ve hasta gözlerine inanamazken, operasyon esnasında zarar görmeyen kelebek doğaya salındı.

İlginç olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçesinde nar budayan 38 yaşındaki Ahmet Gök’ün sağ kulağına yaklaşık 3 santim büyüklüğünde bir kelebek girdi. İlk başta ne olduğunu anlamayan Gök, ağrı hissetmesi üzerine kulağını arı soktu sandı. Ağrının bir saat boyunca devam etmesi ve kulağının içerisinde kıpırdamalar olduğunu fark eden Gök, soluğu hastanede aldı. Gök, Özel Şelale Termessos Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümüne gelerek durumunu izah etti. İlk muayenede Gök’ün kulağında kelebek olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

Doktorlar bile şaşırdı
Kulak zarına kadar ilerleyen kelebeğin hareket ettiğini fark eden doktor şaşkınlığını gizleyemezken, kulağında canlı bir kelebek olduğunu öğrenen Gök ise neye uğradığını şaşırdı. Kelebek yaklaşık 5 dakikalık bir işlem sonrası talihsiz adamın kulağından ince uçlu penseyle kanadı dahi zarar görmeden çıkartıldı.

“Ailem kulağımdan kelebek çıktığına inanmadı”
Kulağına kelebeğin girmesini ve canlı olarak çıkartılması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gök, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Gök, “Bahçede çalışırken kulağıma bir şey kaçtı. Kulaklarımı karıştırdım ama ağrı devam etti. İlk başta arı soktu sandım daha sonra ağrım devam edince hastaneye geldim ve kulağımdan kelebek çıktı. İnanamadım. Bir saat boyunca kulağımda o kıpırtıyı hissettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Ailem kulağımdan kelebek çıktığına inanmadı” diye konuştu.

Kelebek doğaya salındı
Operasyon hakkında bilgiler veren Özel Şelale Termessos Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Zahmakıran, ilginç olay karşısında kendilerinin de şaşırdığını belirterek şunları söyledi:
“Hastamızı kulak burun boğaz uzmanımız muayene ediyor, canlı olarak görünce o da gözlerine inanamıyor. Onun da her zaman çıkardığı bir şey değil sonuçta. Kulak zarına kadar ilerlemiş ve orada kalmış. Kulak zararının üzerinden kelebeği penseyle başarılı bir işlemle çıkarıyor. Hastamızın kulağı ardından temizlendi ve kulak zarı incelendi. Herhangi bir problemi yok. Kelebek de operasyon sonrası zarar görmedi. Canlı, kıpır kıpırdı ve uçabiliyordu. Bu yüzden doğaya saldık. Kelebeğe zarar vermeden onu oradan çıkarmak doktorumuzun bir başarısıdır.”

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi

Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi
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