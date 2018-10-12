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Kulağından çıkan doktoru bile şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Kulağında hissettiği ağrı nedeniyle doktora giden adamın karşılaştığı olay herkesi hayrete düşürdü. Kulağından bir çeşit kurt çıktığı belirtilen adamın tedavi sırasındaki görüntüsü amatör kameraya kaydedildi.

Kulağındaki ağrı nedeniyle doktora giden adamın kulağından çıkan şey doktoru bile şaşırttı. Adamın kulağına sıvı döken doktor kısa süre sonra kulağın içinden çıkan canlıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir çeşit kurt olduğu belirtilen uzun canlı, adamın kulağından kendi kendine çıktı. O anlar amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kulak ağrısı doktor

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