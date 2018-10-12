Kulağından çıkan doktoru bile şaşırttı

Kulağındaki ağrı nedeniyle doktora giden adamın kulağından çıkan şey doktoru bile şaşırttı. Adamın kulağına sıvı döken doktor kısa süre sonra kulağın içinden çıkan canlıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir çeşit kurt olduğu belirtilen uzun canlı, adamın kulağından kendi kendine çıktı. O anlar amatör kameraya kaydedildi.
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