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  4. Kulağını çekerek neredeyse koparacaktı! Öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu

Kulağını çekerek neredeyse koparacaktı! Öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu

11.01.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmen hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede öğretmenin 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kulağını çekerek neredeyse koparacaktı! Öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece'de 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sercan B.'nin kulağını çekerek yaralayan öğretmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede öğretmenin ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

OLAY GÜNÜ TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021’de Zühtü Şenyuva İlkokulu’nda meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur çocuk Sercan B.’nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmenin de aynı okulda görev yaptığı aktarıldı. Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır’ın öğrenci Sercan B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

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HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır’ın ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Küçükçekmece
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bizim zamanımızda öğretmen terbiyesi denen bir şey vardı. Çoğumuz bunun faydasını gördük. Ama ne yazık ki bugün öğretmenlerimize hukuk terbiyesi uygulanıyor. Kimse öğretmenleri eleştirmek yerine canavarlaşmış çocuğunu sorgulamıyor. Sen canavar gibi çocuk doğuruyorsun onu terbiye edemiyorsun okula salıyorsun sonra da çocuğun birden bire değerli oluyor. Öğretmen suçlu. Bu büyük bir haksızlık. Anne ve babalarının çocuklarından çekemediği çileyi ğretmenler çekmek zorunda değil.
lan kendi çocuğuna yapılsa cinayetten suçlarsın öğretmeni. boş yapma
Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyorum. Öğretmenlerimizi korumazsanız Z nesli diye nitelendirdiğiniz çocuklar başı boş , mal mal , ve serseri yetişiyor.Sonra sokak çocuğu diye karşımızı çıkıyor. Lütfen öğretmenlerimizi koruyun. Bu çocuğun kulağını çekmek için kimbilir öğretmenin kaçıncı sabrını bile taşırmıştır. Bunu görmemezlikten gelemezsiniz.
Atatsözlerimiz var. Bu atasözlerimizi yabana atamazsınız. Ağaç yaşken eğilir. Kızını dövmeyen dizini döver gibi. Anne babalar çocuklarına toz kondurmazken öğretmen terbiye verince öğretmen suçlu oluyor. Sen terbiye verme , öğretmen de vermesin eeee ne olacak. Çocuğundan ne çıkar sanıyorsun Enştain mi. Yoksa Gerets mi.Yoksa Güler Sabancı mı.
terbiyeyi senden mi öğrenecekler yada o terbiye dediğiniz şey kulak koparmakmi. insan kızabilir bağırabilir belki ama darp nedir ya bide eğitmen olacak bunlar.

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