Kulağını çekerek neredeyse koparacaktı! Öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece'de 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sercan B.'nin kulağını çekerek yaralayan öğretmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede öğretmenin ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

OLAY GÜNÜ TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021’de Zühtü Şenyuva İlkokulu’nda meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur çocuk Sercan B.’nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmenin de aynı okulda görev yaptığı aktarıldı. Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır’ın öğrenci Sercan B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır’ın ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)

