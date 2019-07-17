Kulak ağrılarında bitkisel ürünlerden uzak durun

Yaz aylarında, okul öncesi tatilini havuz ve denizde serinleyerek geçirenlerin, özellikle kulak enfeksiyonları ile karşı karşıya kalabildiğine dikkat çeken Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Kemal Aksay, “Erken dönemde tedavi edilmeyen dış kulak yolu iltihabı enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine yayılmasına yol açabilir” şeklinde konuştu.

BİTKİSEL ÜRÜN KULLANMAYIN

Dış kulak iltihaplarında doktora danışmadan asla antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirten Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Doktoru Aksay, “Eğer geçmeyen bir kulak ağrısı varsa doğru olan en kısa sürede doktora başvurmaktır. Yine dış kulak yolu iltihabını basit bir problem gibi bitkisel ürünler kullanarak evde tedavi sağlamak da doğru bir davranış değildir. Bitkisel ürünler gibi yanlış uygulamalar, dış kulak yolu iltihabını tedavi etmek yerine daha kötüye gitmesine de neden olabilir” ifadelerini kullandı.

KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR

Op. Dr. Cüneyt Kemal Aksay, Dış kulak yolu enfeksiyonlarından korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Hijyen koşulları uygun olmayan ve klor seviyesi düşük havuzları tercih etmeyin. Havuza girmeden önce ve havuzdan çıktıktan sonra duş alın. Suda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalmayın. Havuza ya da denize girmeden önce su kaçırmayan silikon tıkaç kullanın. Kulak yolunu kuru tutun, kulak temizliği yaparken kulak çubuğu kullanmayın ve kulak kirini çıkarmaya çalışmayın.”

DIŞ KULAK İLTİHABI TEDAVİSİ

Dış kulak yolu iltihabında kulak yolunun kırmızı, şiş ve akıntılı bir görünümde olacağını ifade eden Aksay, şunları aktardı:

“Yapılan fiziksel muayene ile dış kulak yolu iltihabının direkt tanısı konulabilmektedir. Muayene sırasında varsa akıntı ya da iltihap temizlenmelidir. Dış kulak yolu iltihabı kişinin durumuna bağlı olarak kulak damlaları ve ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Ağrı çok fazlaysa ağrı kesici önerilebilir. Tedavi süresi boyunca kulağı sudan korumak gerekir. Tedavi başlandıktan sonra genellikle 3 gün içinde şikayetlerde azalma,10 gün içinde de tamamen iyileşme görülür. Dış kulak yolu iltihaplarına erken dönemde müdahale edilmesi daha az ağrı yaşanmasını sağlar ve enfeksiyonun diğer alanlara yayılmasını engeller.”

TEDAVİ DÖNEMİNDE BUNLARA DİKKAT!

Tedavi döneminde dikkat edilmesi gerekenleri de sıralayan Dr. Aksay, “İlacınızı kullandığınız süre boyunca kulaklarınızı kesinlikle kuru tutmaya çalışın. Saçlarınızı yıkarken suyun kulaklarınıza kaçmasını pamuk tıkayarak engellemeye çalışabilirsiniz. Kulak tıpası kullanmayın. Su sporlarından kaçının. Su sporlarına tekrar başlamadan önce doktorunuza danışın. Doktorunuzun önerdiği ilaçlar dışında kulaklarınıza bir ilaç damlatmayın. Kaşıma ve ovma, dış kulak iltihabını şiddetlendirebilir” dedi.

KULAK TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI

Kulak temizliğinin nasıl yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Op. Dr. Cüneyt Kemal Aksay, şunları söyledi:

“Yazın kulakların nemli kalmaması ve temiz olması önemli. Ancak bu amaçla kullanılan pamuklu çubuklar dış kulak kanalını tahriş edebiliyor ve iltihaba neden olabiliyor. Bu nedenle kulakların nemi ve kiri, normal bir parça pamuk ile dıştan alınabilir. Havuz, deniz ya da sık duş sonrası nemi önlemek içinse, kulaklar en az 30 santim uzaktan ve düşük ısıda ayarlanmış bir saç kurutma makinesi ile kurutulabilir. Temizlik sırasında pamuklu çubuk, kağıt peçete gibi ürünler kullanmak sağlıklı olmadığı gibi, kulağı tahriş ettiği ve florayı bozduğu için yine dış kulak yolu iltihabına neden olabiliyor.”

