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Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısı nedenleri ve tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2020 15:20 | Son Güncelleme

Hemen hemen her yaş grubunda görülebilen, kimi zaman dayanılmaz şiddetiyle günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyerek, yaşam kalitesini düşüren kulak ağrısı; bazen basit nedenlerden ortaya çıkabileceği gibi bazen de önemli hastalıkların bir belirtisi olabiliyor!

Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısı nedenleri ve tedavisi

İçindekiler

  • Kulak Ağrısı Nedir?
  • Kulak Ağrısının Nedenleri
  • Orta Kulak İltihabı: En Çok Çocuklarda Görülüyor
  • Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?

İhmal edildiği zaman bazı durumlarda işitme kaybı gibi ciddi problemlere yol açabilen ve çoğu zaman hafife aldığımız kulak ağrısı nedir, kulak ağrısı sebepleri nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz.

Kulak Ağrısı Nedir?

Beş duyu organından biri olan kulağın anatomik yapısı; iç, orta ve dış kulaktan oluşur. Doğrudan kulakla ilgili sebeplerden kaynaklanan ağrı tipine, primer kulak ağrısı; kulak çevresindeki herhangi bir noktada ortaya çıkan problemler nedeniyle oluşan ağrı tipine ise sekonder kulak ağrısı denir. Primer kulak ağrısı, genellikle iç, orta ve dış kulakta ya da kulak zarında meydana gelen hastalıklarda ortaya çıkarken, sekonder kulak ağrısı ise daha çok ağız, diş ve üst solunum yollarında meydana gelen hastalıkların bir yansıması olarak ortaya çıkabilen ağrı çeşididir.

Kulak Ağrısının Nedenleri

Bazen basit nedenler neticesinde, bazen de ciddi hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkan kulak ağrısı, kimi zaman rutin işlerimizi bile aksatacak şekilde şiddetini artırabilir. Peki kulağımız neden ağrır? Kulak ağrısı neden olur?

  1. Enfeksiyonlar: Kulak ağrısının bilinen en yaygın sebeplerinden biri enfeksiyonlardır. Kulağın farklı bölgelerinde oluşan enfeksiyonlar farklı semptomlarla ortaya çıkabilir. Orta kulak bölümünde ortaya çıkan enfeksiyonlarda; burunda tıkanıklık ve burun akıntısı, ateş, boğazda ağrı hissi başlıca şikayetler arasındadır. Dış kulak enfeksiyonlarında; kulak içinde dolgunluk hissi, kaşıntı ve ileri evrelerde ise işitme kaybı ortaya çıkabilir. İç kulak enfeksiyonlarında ise baş dönmesi, bulantı, bazen de kusma gözlemlenebilir.

  2. Zona: Zona hastalığı da kulak ağrısı nedenleri arasındadır. Herpes virüsü familyasından, varicella zosfer adlı virüsün sebep olduğu, bulaşıcı bir hastalık türü olan zona da kulak ağrısına yol açmaktadır.

  3. Travmalar: Kulak ya da kulak çevresine şiddetli darbe alındığında yaşanılan travmalar da kulak ağrısına sebep oluyor. Bunun yanı sıra aşırı soğuk ya da aşırı sıcak havaya maruz kalmak, kulak çöpüyle sık sık, hatalı sayılabilecek bir şekilde kulağın içini temizlemek, bazen de uçak yolculuğu ya da deniz dalışı sırasında kulağın arka bölgesinde bulunan östaki tüpünün tıkanmasıyla ortaya çıkan travmalarda şiddetli kulak ağrısı nedenlerinden biridir.

  • Reflü: Son yıllarda ülkemizde ve dünya genelinde yaygın bir sindirim problemi haline gelen reflü de ilerleyen dönemlerde kulakta iltihaplanmaya ve ağrıya sebep olabilmektedir.

  • Tümörler: Çok yaygın olmamakla birlikte kulak ağrısı bazen boğaz ve gırtlak bölgesinde gelişen tümörlerin habercisi olabiliyor.

  • Kulak Salgısı: Kulak kiri olarak bilinen, kulağımızı olası enfeksiyon ve dış etkenlerden koruyan kulak salgısı, kulak çöpüyle gelişigüzel şekilde temizlendiğinde bazen kulak salgısının doğal işleyişine zarar verebiliyor ve bu durumda kulak ağrısına yol açıyor.

  • Nöralji: Sinirlerde ve sinir liflerinde meydana gelen hasar sonucu ya da sinirlerde yaşanan dolaşım bozukluğuyla oluşan nöraljinin yol açtığı rahatsızlıklar kulak ağrısına neden olur.

  • İltihap: Kulağın dış kulak ve orta kulak bölgelerinde gelişen iltihaplanmalar da kulak ağrısına neden olabiliyor. Kulakta iltihabın oluştuğu noktaya göre farklı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Dış kulak iltihabı daha çok kulak kirinin birikmesi, nemli hava ya da yüzme havuzlarındaki bakteriler nedeniyle oluşabilir. Şiddetli kulak ağrısı, akıntı ile belirtilerini gösteren dış kulak iltihabı, geç fark edilir veya erken tedavi edilmez ise zamanla kulak yolunu daraltarak işitme kaybına sebebiyet verebilir.

    • Orta Kulak İltihabı: En Çok Çocuklarda Görülüyor

    Üst solunum yollarındaki virüs ve bakterilerin, östaki kanalından orta kulak bölümüne geçmesiyle yol açtıkları iltihaplanmaya orta kulak iltihabı denir. Orta kulakta biriken iltihap zaman içerisinde kulak zarında şiddetli ağrıya sebep olur ve yutkunma / çiğneme gibi basit mekanizmaları bile ağrılı hale getirir. En fazla çocuklarda görülen, erken müdahale edilmez ya da tedavi edilmezse işitme kaybına yol açan orta kulak iltihabının başlıca belirtileri:

    • Ateş
    • Bitkinlik
    • Denge problemleri
    • Baş dönmesi
    • İşitme kaybı (ilerleyen orta kulak iltihabında görülür)
    • Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı

    Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?

    Günlerce süren inatçı ve ciddi kulak ağrısında zihnimizi meşgul eden sorulardan biri de “Kulak ağrısı nasıl geçer?” sorusudur. Öncelikli olarak uzman görüşüne yani bir doktor tavsiyesine başvurulması genel sağlık açısından oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra evde hazırlayacağınız bazı basit formüllerle kulak ağrısı için damla elde edebilirsiniz:

    Zencefil: Doğal şifa deposu olan zencefil bitkisinin içeriğinde bulunan ödem ve iltihap önleyici özellikleriyle pek çok rahatsızlığa iyi geldiği gibi kulakta ağrısına da doğal bir çözüm olabilmektedir. Zencefil suyu doğal bir kulak damlası olarak kullanıldığında kulakta oluşan ve ağrıya neden olan enfeksiyonlara da iyi gelmektedir.

    Sarımsak: Doğal antibiyotik denildiğinde ilk akla gelen sarımsak; ağrı kesici özelliği ve mucizevi etkileri sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kulak ağrısına da iyi gelen sarımsağı, susam yağıyla birlikte kaynatıp, soğuduktan sonra kulak içerisine ortalama 1-2 damla şeklinde damlatıldığında ağrının hafiflediği bilinmektedir.

    Zeytinyağı: Yemeklerde kullanmaya alışkın olduğumuz bir diğer doğal şifa kaynağı olan zeytinyağı, aynı zamanda kulak ağrısına ne iyi gelir diye sorulduğunda ilk akla çözümlerden biridir. Zeytinyağı gün içerisinde ortalama 1-2 damla şeklinde kulağa damlatıldığında yumuşatıcı özelliği sayesinde kulaktaki tıkanmalara, iltihaba iyi geldiği gibi kulak ağrısını da hafifletmektedir.

    Nane: Şifalı bitkilerden bir diğeri olan nane bitkisi; yapraklarından bulunan özel antibakteriyel özellikleri sayesinde bakterilerilerin oluşumunu ve bakterilerin vereceği olası zararları önlemesiyle bilinir. Bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda kulak ağrısını önleyen etkileriyle de bilinen nane suyunu, bir pamuk yardımıyla kulağınızın etrafına uygulayabilirsiniz.

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