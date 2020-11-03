Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısı nedenleri ve tedavisi

İhmal edildiği zaman bazı durumlarda işitme kaybı gibi ciddi problemlere yol açabilen ve çoğu zaman hafife aldığımız kulak ağrısı nedir, kulak ağrısı sebepleri nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz.

Kulak Ağrısı Nedir?

Beş duyu organından biri olan kulağın anatomik yapısı; iç, orta ve dış kulaktan oluşur. Doğrudan kulakla ilgili sebeplerden kaynaklanan ağrı tipine, primer kulak ağrısı; kulak çevresindeki herhangi bir noktada ortaya çıkan problemler nedeniyle oluşan ağrı tipine ise sekonder kulak ağrısı denir. Primer kulak ağrısı, genellikle iç, orta ve dış kulakta ya da kulak zarında meydana gelen hastalıklarda ortaya çıkarken, sekonder kulak ağrısı ise daha çok ağız, diş ve üst solunum yollarında meydana gelen hastalıkların bir yansıması olarak ortaya çıkabilen ağrı çeşididir.

Kulak Ağrısının Nedenleri

Bazen basit nedenler neticesinde, bazen de ciddi hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkan kulak ağrısı, kimi zaman rutin işlerimizi bile aksatacak şekilde şiddetini artırabilir. Peki kulağımız neden ağrır? Kulak ağrısı neden olur?