Kulak burun boğaz hastalıklarına dikkat! Yaz aylarında daha çok görülüyor

Dış kulak yolu iltihabı ya da halk arasında bilinen adı ile “yüzücü kulağı” yaz aylarında en sık karşılaşılan KBB hastalığıdır. Su içinde yapılan aktivitelerin başlamasıyla birlikte gerek KBB gerekse birinci basamak polikliniklerinde görülme sıklığı hızla artışa geçer. DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONLARI (YÜZÜCÜ KULAĞI) Dış kulak yolu enfeksiyonu, kulak zarının dışında kalan bölgenin mikrobik iltihaplanmasıdır ve en önemli belirtisi şiddetli kulak ağrısıdır. Şiddetli olgularda yemek yerken dahi ağrı olabilir. Hastalar genellikle kulakta basınç ve bazen akıntı tarif ederler. Ödeme bağlı olarak duyma azalabilir ve akıntı olabilir. Dış kulak yolu enfeksiyonu, ağırlıklı olarak bakteriler tarafından oluşturulan bir iltihaptır fakat mantarlar da etken olabilir. Antibiyotikli ve kortikosteroidli damlalar tedavinin temelini oluşturur. Hastaların tedavi boyunca kulaklarını sudan koruması önemli. Dış kulak yolu enfeksiyonları özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Diyabet, bağışıklığı baskılayan ilaçlar ve kanser hastalarında “malin otitis eksterna” gelişebilir. Bu durumda enfeksiyon cildi geçerek alttaki kemiğe ulaşır. Hayatı tehdit edici sonuçları olabilen bir durumdur. Sistemik antibiyotik tedavisi ve cerrahi ile hasta alanın temizlenmesi gerekebilir.

Halk arasında kulak kiri olarak bilinen dış kulak yolu salgısının kulağı koruyucu etkisi vardır. Genel kanının aksine bu salgı içerdiği kimyasal maddeler ve sahip olduğu asitleştirici etki ile mikropların üremesini engeller. Yapışkan etkisi ile toz gibi yabancı maddeleri tutar ve onlarla birlikte kulak kepçesine dökülür. Kulak temizliği için bu dökülen kısmın alınması yeterlidir. Kulak temizleme çubuğu, kulağa sabun sürülmesi gibi yöntemler bu salgının etkisini yitirmesine ve temizlenme mekanizmasının bozulmasına neden olarak kulakta enfeksiyon gelişimine ortam hazırlayabilir. Sudan çıkınca kulağı aşağı doğru tutarak yerçekimi etkisi ile suyun çıkmasını sağlamak veya fön makinası ile kurutmak en güvenli yöntemlerdir. BURUN KANAMASI Burun kanamaları değişik sebeplere bağlı olabilmekle beraber yaz aylarında sıklığı artıyor. Sıcak hava ve klimalara bağlı olarak havanın kuruması bu artıştaki başlıca etkenlerdir. Özellikle kuru iklime sahip bölgelerde kanamalar daha sık görülür. Burun kanamasından korunmak için sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, klima kullanımını azaltmak, burnu nemlendirici spreyler ile nemlendirmek, çocuklarda burnu el ile temizleme alışkanlığı var ise bunu bıraktırmak ve hipertansiyon var ise kontrolünü sağlamak önemli. Ayrıca kanama sorunu var ise burnu şiddetle temizlemek de kanamaya sebep olabilir.