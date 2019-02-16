Türkiye İş Bankası iştiraki olan Bayındır Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Kulak çınlaması tamamen de geçebiliyor, dolayısıyla kulak çınlamasının 'tedavisizliği' veya 'tedaviye olan direnci' konusunda bunun artık çok doğru bir algı olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bayındır Sağlık Grubu tarafından, Uluslararası Vertigo Derneği himayesinde "Otoloji'de 8'inci Kış Toplantısı" gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Özgirgin, bu yılki kış toplantısının gündeminin "tinnitus" yani "kulak çınlaması" konusu olduğunu söyledi.

Kulak çınlamasının değerlendirilmesi ve tedavisinde çok yeni ve farklı yöntemlerin geliştirildiğini belirten Özgirgin, bu hastalığın belki de 15-20 senedir Türkiye'de irdelenmeyen bir konu olduğunu ifade etti.

Bu nedenle "Otoloji'de 8'inci Kış Toplantısı"nın bu yılki konusunun kulak çınlaması olduğunun altını çizen Nuri Özgirgin, toplantının bu açıdan önemine işaret etti.

Konuya ilişkin AA muhabirinin yönelttiği soruları yanıtlayan Özgirgin, kulak çınlamasının toplumun büyük bir kesiminde bulunduğunu dile getirerek, "Bazı hastalar kulak çınlamasını yüksek şiddette hissediyor, bazı hastalar ise gündüz arka plan gürültüsünün yoğunluğu nedeniyle hissedilmeyen ancak yatağa girdikleri zaman gece sessizliğinde kendilerini rahatsız edecek düzeyde kulak çınlaması olduğundan yakınıyorlar." diye konuştu.