Kulak çınlamasının altında ciddi hastalıklar olabilir

İSTANBUL, (DHA) - KULAK çınlamasının ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, işitme testinin önemine dikkat çekti. Bayiz, “Yüksek sesli müzikten korunma, kan basıncı kontrolü, tuzlu yiyecek, kahve, kola ve sigaradan uzak durma, egzersiz yapmak önemli” dedi.

Kulak çınlaması, kulak tıkanmasına yol açan basit sebeplerden, kulakla ilgili enfeksiyon ve tümörlere kadar birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Sanıldığı kadar basit olmayan çınlama, ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Kulak çınlamasını dışarıdan hiçbir ses veya uyaran olmadığı halde duyulan çınlama, uğultu, şırıltı, düdük gibi seslere kulak çınlaması olarak tanımlayan Medicana Kadıköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, önemli bilgiler verdi.

HAMİLELİK SÜRECİ ÇINLAMA NEDENİ OLABİLİR

Sesin, çok yoğun veya zayıf olabileceği gibi, tek veya çift kulakta da görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ünal Bayiz, “Vücutta herhangi bir bozukluk kendini kulak çınlaması olarak gösterebilir. Genellikle, ilerleyen yaş ile birlikte gelişen kulak çınlaması doğal bir semptom olarak kabul ediliyor. Ancak kulak çınlamasının ardındaki neden mutlaka araştırılmalı ve işitme kaybı kontrol edilmeli. Hamilelik süreci de kulak çınlamasına neden olabilir. Yüksek gürültüye maruz kalmanın da çınlama ve işitme kaybı yaratabilir. Ayrıca kafein, nikotin ve alkolün çınlamayı artıran unsurlardandır” diye konuştu.