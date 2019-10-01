HABER

Kulak çınlamasının altında ciddi hastalıklar olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

KULAK çınlamasının ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof.

Kulak çınlamasının altında ciddi hastalıklar olabilir

İSTANBUL, (DHA) - KULAK çınlamasının ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, işitme testinin önemine dikkat çekti. Bayiz, “Yüksek sesli müzikten korunma, kan basıncı kontrolü, tuzlu yiyecek, kahve, kola ve sigaradan uzak durma, egzersiz yapmak önemli” dedi.

Kulak çınlaması, kulak tıkanmasına yol açan basit sebeplerden, kulakla ilgili enfeksiyon ve tümörlere kadar birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Sanıldığı kadar basit olmayan çınlama, ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Kulak çınlamasını dışarıdan hiçbir ses veya uyaran olmadığı halde duyulan çınlama, uğultu, şırıltı, düdük gibi seslere kulak çınlaması olarak tanımlayan Medicana Kadıköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, önemli bilgiler verdi.

HAMİLELİK SÜRECİ ÇINLAMA NEDENİ OLABİLİR

Sesin, çok yoğun veya zayıf olabileceği gibi, tek veya çift kulakta da görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ünal Bayiz, “Vücutta herhangi bir bozukluk kendini kulak çınlaması olarak gösterebilir. Genellikle, ilerleyen yaş ile birlikte gelişen kulak çınlaması doğal bir semptom olarak kabul ediliyor. Ancak kulak çınlamasının ardındaki neden mutlaka araştırılmalı ve işitme kaybı kontrol edilmeli. Hamilelik süreci de kulak çınlamasına neden olabilir. Yüksek gürültüye maruz kalmanın da çınlama ve işitme kaybı yaratabilir. Ayrıca kafein, nikotin ve alkolün çınlamayı artıran unsurlardandır” diye konuştu.

KULAK ÇINLAMASININ SEBEPLERİ ARAŞTIRMALI

Kulak çınlamasının başlangıç zamanının, çınlamaya eşlik eden viral bir hastalığının olup olmadığı, gürültü ya da travmaya maruz kalınıp kalınmadığının son derece önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünal Bayiz, şikâyetin çift kulakta birden ya da tek taraflı mı olup olmadığının hastadan öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Sesin türünün çan sesi, tıslama, çoklu sesler gibi seçeneklerden hangisine yakın olduğu ve seslerin oluşma sıklığının da sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal Bayiz, çınlama şikâyeti ile gelen hastalarda, kulak muayenesinin ardından, varsa kulaktaki kirin temizlenerek kulak zarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtip şöyle sözlerine devam etti:

“İlk muayenenin ardından normal sonuçlar elde edildiyse, mutlaka işitme testi yaparız. İşitme testinde hastalara düşük ve yüksek frekanslarda sesler verilir. Kulak temizlenip birkaç gün takip edilir. Çınlama geçmiyorsa o zaman ileri tetkikler yapılmaya başlanır. Orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarlarındaki çökmeler çınlamayı tetikleyebilir. Orta kulak kireçlemesi hem işitme kaybı hem de çınlama yapabilir. İşitme kaybı olan hastalara işitme cihazı önerilir. Çınlamanın seyrine göre nörolojik muayene, odyolojik değerlendirme gerekebilir. Radyolojik görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkikleri de tanı koymada yardımcıdır.”

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ ÖNEM TAŞIYOR

Çınlamanın sebebi ortaya konduktan sonra kişiye özel bir tedavi uygulanacağını söyleyen Prof. Dr. Ünal Bayiz, “Yüksek sesli müziğe maruz kalmaktan korunma, kan basıncının kontrolü, tuzlu yiyeceklerden, kahve, kola ve sigaradan uzak durma, egzersiz yapma gibi tavsiyeler ‘kulak çınlamasına ne iyi gelir?’ sorusuna verilebilecek en iyi cevaptır. Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri, çınlamanın sebebine göre şekilleneceğinden tedavi seçenekleri oldukça geniş bir yelpazede yer alır” ifadelerini kullandı.

KULAK ÇINLAMASININ SEBEPLERİ NELER?

Prof. Dr. Ünal Bayiz, son olarak kulak çınlamasının altında yatabilecek nedenleri şu sözlerle sıraladı:

“Kulakta kir ve tıkanıklık, işitme kaybı, enfeksiyon, orta veya iç kulakta kireçlenme, tümörler, işitme iletim yollarındaki bozukluklar, kulak damarlarındaki yapı bozuklukları, kulak içi tansiyonu, boyunda kas hastalıkları veya boyun fıtıkları, baş ve boyun bölgesinde yaşanan travmalar, beyinde meydana gelen kanama, kırık, kulak basıncındaki bozulma, çene eklemindeki sorunlar, metabolik hastalıklar, anemi, menopoz dönemi, hormon değişiklikleri, çinko, B12, B1 vitamini eksiklikleri, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar, sodyum, potasyum değerlerinin ve elektrolit dengelerinin değişmesi, damarlarda yağlanma ve kolesterol yüksekliği, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, kalp büyümesi.”

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Silikonda milyonda bir oranda meme kanseri riskiSilikonda milyonda bir oranda meme kanseri riski
Sağlıklı hayatın anahtarı: Anne sütüSağlıklı hayatın anahtarı: Anne sütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.