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Kulak enfeksiyonu yüz felcine sebep oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları da artış göstermeye başladı.

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- Soğuk havaların gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları da artış göstermeye başladı. Birçok insan soğuğa maruz kalmanın yüz felci için tehlike oluşturduğunu düşünürken, Prof. Dr. Engin Çekin, “Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları ya da yüze yakın çevredeki enfeksiyonlar yüz felcine sebep oluyor” dedi. Mimik kaslarının hareket etmemesi veya azalmasının yüz felci olarak tanımlandığını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Engin Çekin,“Göz kapağında kapanmama, kaş kaldıramama, dudakta hareketsizlik gibi belirtiler yüz felci geçiren hastalarda gözlemlenebiliyor” dedi. Yüz felcinin de çeşitleri olduğunu söyleyen Çekin, “Periferik tipte olan yüz felcinde, yüzde 50’sinden daha fazlası herhangi bir sebebe dayanmadan, hiçbir ek belirti olmadan hastanın yüzünde orantısızlıkla ortaya çıkıyor. Santral tip yüz felcinde ise hasta inme tablosuyla geliyor. Yoğun bakım ihtiyacı gösterecek şekillerde başvurabiliyor. Bu hastalarla daha çok nöroloji ilgileniyor” diye konuştu. KULAK VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA DİKKAT Enfeksiyonların büyük bir çoğunluğunun yüz felcine sebep olduğunu söyleyen Çekin, “Bunların en önemlisi de kulak enfeksiyonu ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Hastaların enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gerek. Yüz sinirinin yolculuğu beyin sapından başlıyor ancak daha çok kulakla ilişkili organlarda devam ediyor. Kulak enfeksiyonlarının komplikasyonlarından bir tanesi uygun tedavi edilmezse yüz felcidir. Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları ya da yakın bölgedeki enfeksiyonlar yüz felcine sebep olabilir” dedi. “ŞEKER HASTALARINDA YÜZ FELCİNE YATKINLIK OLUYOR” Yüz felcinin kadın ve erkeklerde aynı oranda görüldüğünü, ancak gebe kadınların özellikle gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde yüz felciyle karşılaşma sıklığının arttığını ifade eden Çekin, “Şeker hastalarının da kendilerine dikkat etmesinde fayda var. Şeker hastalığı olan insanlarda da yüz felcine yatkınlık artıyor. Orta yaşın üzerindeki hastalarda yüz felci biraz daha ağır seyredebiliyor” dedi. İnsanların soğuk havaların yüz felci tehlikesi oluşturduğunu düşündüğünü söyleyen Çekin, “Bazı hekimler özellikle ılıman iklimde yaşayan insanların ani soğukla karşılaşmaları durumunda yüz sinirinin ya da etrafındaki dokuların ödemlenmesi sonucunda sinirin sıkıştığını, görevini yerine getiremediğini ve yüz felcinin ortaya çıktığını söylüyorlar. Bu konuda kesin ispatlanmış bir şey olmamasına rağmen özellikle kış mevsiminde sayının artması bu durumun yaşanabileceğini gösteriyor. İnsanların sıcaklık değişiklikleri yaşayacakları zaman, arabada camı açıp soğuk havaya maruz kalacakları zaman yüzlerini korumalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

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