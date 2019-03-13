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‘Kulak İçi Bluetooth Kulaklıklar Kanser Riski Yaratıyor’

13.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Kablosuz kulaklıkların kansere neden olduğu iddiası yeniden tartışma konusu

‘Kulak İçi Bluetooth Kulaklıklar Kanser Riski Yaratıyor’

Kablosuz kulaklıkların kansere neden olduğu iddiası yeniden tartışma konusu. Ancak bu defa sanık koltuğunda kulak içi olanları var. 250 bilim adamı başta Apple’ın ‘’Airpods’’ adlı kulaklıkları dahil kablosuz bu tip cihazlara karşı bir dilekçe imzalayarak, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne sundu.

İmzacı bilim adamları, kablosuz bağlantı, hücresel veri ve Bluetooth teknolojisinde kullanılan radyofrekans radyasyonunun bu cihazlarca emildiği konusunda uyarıda bulundu.

Bilim adamları, kulak kanalına derin bir şekilde yerleştirilen Apple’ın Airpods ürününe özellikle dikkat çekti ve bu cihazın kulağın hassas noktalarını tehlikeli miktarda radyasyona maruz bıraktığını belirtti. Özellikle beyin kanserlerinin radyofrekans dalgalarıyla bağlantılı olduğu uyarısında bulunuldu.

Bu iddialarla ilgili dünyanın dört bir yanında bilim adamları çalışmalarını sürdürüyor; ancak hayvanlar üzerindeki çalışmalarda, radyofrekans radyasyonu ile kanser arasında bir bağlantı olduğu ortaya kondu bile.

Düşük güçteki radyo dalgalarına maruz bırakılan kobaylarda üreme kabiliyeti, sinir sistemi ve genetik seviyede zarar tespit edildi.

Hatta bazı deneylerde, ulusal ve uluslararası alanlarda izin verilen radyasyon miktarının epey altındaki seviyelerin bile kanserojen olduğu görüldü.

Yeni dilekçenin amacı da en düşük elektromanyetik frekansların bile kanserojen olabileceğine dikkat çekmek.

Dilekçenin konusu olan kulaklıklar, telefon gibi ana cihazlarla iletişimini Bluetooth gibi düşük güçte radyo dalgalarıyla sağlıyor. Radyo dalgalarının en bilinen riski, yüksek seviyelerde maruz kalındığında ısınmaya ve yanmaya neden olması. Ancak düşük güçte radyo dalgalarının uzun vadede etkileri hala araştırılıyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri de, hücresel iletilerin bazı kanser çeşitlerine neden olabileceği konusunda kanıtlar açıklamıştı.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı da elektromanyetik alan radyasyonunun olası kanserojenler arasına almıştı.

Elektromanyetik frekansların her türü için daha fazla araştırma yapılarak risklerin daha net bir şekilde ortaya konması gerektiğinde hemfikir olan imzacı bilim adamları, dilekçelerinde bu teknolojilerin dikkatsizce kullanımına karşı yetkilileri sorumlu tutarak göreve çağırdı.

Dilekçede, “Güvenlik standartlarından sorumlu olan kuruluşlar, kamu sağlığını özellikle elektromanyetik frekanslara karşı dirençsiz olan çocukları koruyacak temel kuralları uygulamada başarısız oldu. Dünya Sağlık Örgütü de harekete geçmeyerek, uluslararası kamu sağlığı alanındaki rakipsiz görevini yerine getirmeyi beceremiyor’’ dendi.

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