‘Kulak İçi Bluetooth Kulaklıklar Kanser Riski Yaratıyor’

Kablosuz kulaklıkların kansere neden olduğu iddiası yeniden tartışma konusu. Ancak bu defa sanık koltuğunda kulak içi olanları var. 250 bilim adamı başta Apple’ın ‘’Airpods’’ adlı kulaklıkları dahil kablosuz bu tip cihazlara karşı bir dilekçe imzalayarak, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne sundu.

İmzacı bilim adamları, kablosuz bağlantı, hücresel veri ve Bluetooth teknolojisinde kullanılan radyofrekans radyasyonunun bu cihazlarca emildiği konusunda uyarıda bulundu.

Bilim adamları, kulak kanalına derin bir şekilde yerleştirilen Apple’ın Airpods ürününe özellikle dikkat çekti ve bu cihazın kulağın hassas noktalarını tehlikeli miktarda radyasyona maruz bıraktığını belirtti. Özellikle beyin kanserlerinin radyofrekans dalgalarıyla bağlantılı olduğu uyarısında bulunuldu.

Bu iddialarla ilgili dünyanın dört bir yanında bilim adamları çalışmalarını sürdürüyor; ancak hayvanlar üzerindeki çalışmalarda, radyofrekans radyasyonu ile kanser arasında bir bağlantı olduğu ortaya kondu bile.