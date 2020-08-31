Kulak içinde biriken kirler nasıl temizlenir

Meğer kulağımızı hep yanlış yollarla temizlemişiz! Uzmanlar doğru yöntemleri anlattı...

Kulak kirlerinin vücutta çok önemli bir işlevi de var. Kulak kanalında bulunan ölü deri hücrelerinin, kirin, kılların ve diğer kalıntıların temizlenmesinde yardımcı olur. Bununla beraber enfeksiyon riskini düşürür ve dış etkenlerin girişini engeller. Ancak bu kulak kirinin kulak çubuğu ya da o tarz bir ürün yüzünden gereğinden fazla geri itilmesi, kulak zarının kulak kiri ile dolmasına sebep olur. Bu da işitme kaybına, kulak tıkanıklığına ya da iltihaplanmalara yol açar.

Bu sebeple, çok birikmiş ya da çok sertleşmiş kulak kirini kesinlikle ataç, pamuklu çubuk veya saç tokası ile çıkarmaya çalışmayın. Şimdi ise kafanızda ''O zaman kulak temizliğimizi nasıl yapmalıyız?'' gibi bir soru dönüp duruyor olabilir. Bunun cevabı için yazımızı okumaya devam edin! İşte kulak temizliği adına öğrenmeniz gerekenler! Kulak içinde birikmiş kirler nasıl temizlenir?

TUZLU SU

Tuzlu su çözeltisi, çoğu rahatsızlıkta işinize yaradığı gibi burada da size iyi gelecektir. Yapmanız gereken ilk şey, bir çay kaşığı tuzu, yarım bardak ılık suda çözmek. Tuz eriyene kadar karıştırmalısınız. Daha sonra, karışımın işine bir parça pamuk batırın. Bu sırada, başınızı yana eğin. Problem yaşayan kulağınız yukarıya doğru bakmalı. Tuzlu suyun birazını pamuk yardımıyla, kulağınıza sıkın. Birkaç damla yeterli olacaktır. Bir süre bekledikten sonra, başınızı diğer tarafa yatırın. Bu sayede tuzlu su başka bir yere akacaktır.