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Kulak iltihabına ne iyi gelir? Kulak iltihabı ilaçsız geçer mi? Kulak iltihabı en hızlı nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.10.2024 22:04
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İnsanlarda ve hayvanlarda yaşanan kulak iltihabı sorunu, tıbbi terim olarak otit adıyla anılır. Kulağın iltihaplanması; kulak zarının arkasında yer alan kısımda sıvı birikimi, orta kulak kısmında kızarıklık, ağrı ya da şişme gibi farklı reaksiyonlarla birlikte görülebilir. Tedavisi erken tanı söz konusuysa mümkün olabilir.

Kulak iltihabına ne iyi gelir? Kulak iltihabı ilaçsız geçer mi? Kulak iltihabı en hızlı nasıl geçer?

İçindekiler

  • Kulak iltihabı neden olur?
  • Kulak iltihabına ne iyi gelir?
  • Kulakta iltihap varsa ne yapmalı? Evde kulak iltihabına ne iyi gelir?
  • Kulak iltihabı ilaçsız geçer mi?
  • Kulak iltihabı en hızlı nasıl geçer?

Kulak iltihabı tek kulakta ya da her iki kulakta birden yaşanabilir. Kemikçikleri ve kulak zarlarını içine alan orta kulak çeşitli etkenlere bağlı olarak iltihaplanır ve böylece orta kulak iltihabı oluşur. Orta kulak iltihabı virüs ya da bakteri gibi mikroorganizma enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Ancak başka nedenlerden ötürü oluşmuş da olabilir.

Kulak iltihabı neden olur?

Kişilerde kulak iltihabı sorunu yaşanması farklı nedenlere bağlı olarak yaşanabilir. Genel olarak bu sorun grip ya da soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyon sebebi ile orta kulakta mukus oluşumunun ardından meydana gelir.

Orta kulaktan burnun arka kısmına doğru uzanan ince bir tüp şekliden olan östaki borusunda şişlik oluşabilir ve bu yüzden mukus boşaltılamaz. Mukus boşaltılamadığı zaman da iltihap oluşur. Böylece kulak iltihabı sorunu yaşanır.

Her yaştan insanın başına gelebilecek olan kulak iltihabı sorunu çocuklarda da görülebilir. Östaki borusunun çocuklarda yetişkin bireylere nazaran daha dar olması durumu, orta kulak enfeksiyonlarına karşı çocukları daha hedefte tutar.

Kulak iltihabına ne iyi gelir?

Kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi birlikte seyreder. Hastanın yaşı, kulak iltihaplanmasının nedeninin anlaşılması gibi durumlara göre tedavi uygulanır. Belirtileri ise genelde her yaştan insanda aynı şekilde görülebilir. En bilinen kulak iltihabı belirtileri şunlardır:

  • Kulak ağrısı
  • Ateş
  • İşitmede problemler
  • Kulak zarının şişmesi
  • Kulak zarında gerginlik
  • Kulak zarı delinmesi
  • Kulak akıntısı
  • Diş ağrıları ve bu ağrılara bağlı olarak kulak ağrılarının şiddetlenmesi

Kulakta iltihap varsa ne yapmalı? Evde kulak iltihabına ne iyi gelir?

Kişiler kulaklarında bir ağrı ya da farklılık hissettiğinde vakit kaybetmeden alanında uzman bir doktora gitmelidir. Bu sayede erken teşhis ile sorunun tam olarak ne olduğu saptanabilir ve doğru tanı konur. Koyulan tanının ardından tedavi başlatılır. Yaşanan kulak ağrılarını dindirmek için ve enfeksiyonu temizlemek adına çeşitli ilaçlar önerilebilir.

Evde aniden yaşanan kulak ağrıları ya da kulak iltihabından kaynaklı olduğu bilinen ağrılar için de çeşitli yöntemler doktora danışarak uygulanabilir. Bu yöntemlerin en bilinenlerinin başında soğuk ya da sıcak kompres uygulaması gelir. Bu sayede oluşan sıvının dışarı atılması sağlanır. Sıcak kompresler bu işlevi görürken, yapılan soğuk kompres ile ağrını hafifleyeceği kabul edilir.

Kulak iltihabı ilaçsız geçer mi?

Özellikle çocuk bireylerde yaşanan kulak iltihabı sorunu genel olarak ilaçsız olarak giderilebilmektedir. Ancak yine de hastalık belirtileri mutlak gözlemlenmeli ve hemen doktora gidilmelidir.

Bilinçsiz şekilde antibiyotik ya da ilaç kullanımı ile risk alınmaması ve kulak burun boğaz doktoruna muayene edilerek doktorun önerdiği tedavi sürecine birebir uyulması da son derece önemlidir.

Kulak iltihabı en hızlı nasıl geçer?

Yetişkinlerde ya da çocuklarda görülen kulak iltihabı çok endişe edilecek bir durum olarak kabul edilmeyebilir. Ancak yine de daha başka sorunlara yol açmaması için vakti geçmeden doktora gidilerek müdahale sağlanmalıdır.

Doktorun belirttiği ilaçlar vakitlice içilmeli ve doktorun tavsiyelerine harfiyen uyulmalıdır. İlaç tedavisi genel olarak önce ağrıları dindirmeyi hedefler. Daha sonra ise iltihap temizleyici bir tedavi önerilir. Eğer vaktinde müdahale edilmezse iyileşme süreci de yavaşlar.

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