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Kulak sağlığı için havuz ve denizde önem alın

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç.

Kulak sağlığı için havuz ve denizde önem alın

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, havuz ya da denize girenlerin kulak sağlığı için mutlaka tıpa ve bone kullanması gerektiğini söyledi.
Güneşli yaz ayları, havuz ve denizle birlikte keyifli hale gelirken aslında önlem alınmadığı takdirde yaşanabilecek sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, havuz ve denize girenleri uyarıda bulunarak kulak sağlığı için mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Doç. Dr. Erdal Seren, "Havuza veya denize giren hemen hemen her insan hayatında en az bir kez kulak ile ilgili sağlık sorunu yaşamıştır. Kronik kulak hastaları ya da basınç problemi olanlar yaz aylarında biraz daha dikkatli olmalı ve gerekli önemli almalıdır. Kulak kiri, ıslandığında mikropların üremesine elverişli ortam da oluşturabilir. Bu sırada bakteriler veya mantarlar kulak kanalında enfeksiyonlara yol açabiliyor. Kulak kanalında kulak kiri bulunması bir hastalık ya da tedavi edilmesi gereken bir durum değildir. Ancak tıkanıklığa yol açtığında ya da enfeksiyonla ilişkili olduğunda durum değişir. Tıkanıklığın geçmediği durumlarda bir KBB Uzmanı tarafından bunların vakumla temizlenmesi gerekli olabilir. Kulak kanalının iltihabında en önemli tedavi de, iltihabın ve odakların vakumla mikroskop altında temizlenmesi ve etken ne ise, buna yönelik kulak damlalarının verilmesidir. Şiddetli enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı gerekebilir. Bu da doktor gözetiminde olmalıdır. Dalış yapanlarda ise derine inildikçe kulaklarda ağrı olmasıdır. Bunu önlemek için valsalva manevrası ile burun kapatılarak kulaklara hava gönderme işlemi yapılır. Bu manevra orta kulak basıncının dengelenmesini sağlar. Ağrı, tıkanıklık, işitme kaybı, kanama, kulak zarında yırtılmalar, kulakta sıvı toplaması, kulak iltihabı ve çeşitli basınç hasarı durumları mutlaka bir KBB hekiminin görüşü ve tedavisini gerektirir. Grip ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları olan veya olmaya yatkın olan insanlarında havuz ve denizden uzak durması gerekmektedir” dedi.

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