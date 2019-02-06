DUYGU YENER - Kulağı ve kulağının arka bölgesinde çok geniş alanı saran tümörü olan 74 yaşındaki İsmail Soykan, üç ayrı ekip tarafından yapılan 8 saat süren zorlu bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İsmail Soykan, kulak arkasında oluşan kitle nedeniyle bir süre önce sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Soykan'a yapılan tetkiklerde, kulak arkasındaki tümörün yüz bölgesini de içeren geniş bir alanı kapladığı belirtilerek, hemen ameliyat olmasına karar verildi.

SBÜ Rektör Yardımcısı ve Kulak, Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gerek başkanlığındaki üç ayrı ekip tarafından yapılan operasyonda, İsmail Soykan'ın ilk olarak kulak arkasındaki tümörü alındı, ardından tümörlü bölge yayılan kemik dokular çıkarıldı, son olarak tümörlü bölgenin temizlenmesi nedeniyle ortaya çıkan boşluk, hastanın göğüs ve bacağından alınan dokuyla giderildi.

- "Geniş bir tümör çıkarımı planladık"