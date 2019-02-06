HABER

Kulak saran tümöre "zorlu" operasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kulak kepçesi ve arkasını tamamen kaplayan tümörü bulunan 74 yaşındaki hasta, üç ayrı ekibin 8 saatlik operasyonuyla sağlığına kavuştu - Operasyon kapsamında ilk ekip tümörü aldı, ikinci ekip tümörün yayıldığı kemik dokuları çıkarttı, üçüncü ekip ise çukur oluşan bölgeye doku nakli yaptı - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek: - "Göğüs bölgesinden alınan dokuyu kulak bölgesine taşıma şansımız oldu. Kalanını da bacaktan aldığımız deriyle kaplama fırsatımız oldu. Sorunsuz olarak iyileşmeyi sürdürüyoruz. Kulak arkasındaki tümör, karnabahar gibi dışarıya patlamış, akıntılı ve kötü kokulu geniş bir tümördü" - "Yerleşim yeri itibarıyla bu boyuttaki bir tümör çok sık rastladığımız bir tümör değildi. Genelde bu noktaya kadar tümörün getirilmemesi gerekir. Daha önce başvurulmuş olsaydı daha kolay ameliyat edilebilirdi. Büyükçe ve kemik dokuya yayılmış bir tümördü. Çene eklemi, yüz siniri... Bu boyutta tümörü çok görmemekteyiz"

DUYGU YENER - Kulağı ve kulağının arka bölgesinde çok geniş alanı saran tümörü olan 74 yaşındaki İsmail Soykan, üç ayrı ekip tarafından yapılan 8 saat süren zorlu bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İsmail Soykan, kulak arkasında oluşan kitle nedeniyle bir süre önce sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Soykan'a yapılan tetkiklerde, kulak arkasındaki tümörün yüz bölgesini de içeren geniş bir alanı kapladığı belirtilerek, hemen ameliyat olmasına karar verildi.

SBÜ Rektör Yardımcısı ve Kulak, Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gerek başkanlığındaki üç ayrı ekip tarafından yapılan operasyonda, İsmail Soykan'ın ilk olarak kulak arkasındaki tümörü alındı, ardından tümörlü bölge yayılan kemik dokular çıkarıldı, son olarak tümörlü bölgenin temizlenmesi nedeniyle ortaya çıkan boşluk, hastanın göğüs ve bacağından alınan dokuyla giderildi.

- "Geniş bir tümör çıkarımı planladık"

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, operasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın 40 gün önce kulak arkasındaki kitle nedeniyle başvurduğunu belirterek, "Yapılan tetkiklerde kitlenin oldukça derin olduğu, işitmeyi ilgilendiren ön tarafta çene eklemini, yüz bölgesinde tükürük bezi de dahil geniş bir alanı tutmuş olduğunu tespit ettik. Geniş bir tümör çıkarımı planladık." dedi.

Hastanın kulak arkasındaki tümörünün oldukça derine yayıldığını, bu nedenle "temporal kemik" adı verilen ve işitmenin de gerçekleştiği kemik dokuları, çene eklemini ve boyun bölgesinde tümörün yayılabileceği bütün alanları operasyonda temizlediklerini aktaran Gerek, bu sayede tümörsüz bir alan elde edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Gerek, ameliyat sırasında yapılan patolojik incelemeler sonrasında ise hastanın göğüs bölgesinden alınan dokunun tümörün çıkarıldığı alanda ortaya çıkan boşluk üzerine nakledildiğini ifade ederek, "Şu anda hastamız ameliyatının ikinci haftası içerisinde, iyileşmemiz oldukça iyi, gayet güzel gidiyor. Bundan sonraki dönemde bir radyoterapi söz konusu olabilir. Tümörsüz bir hayatı olacağını bekliyoruz. Hastanın motivasyonu da oldukça iyi." diye konuştu.

- "Karnabahar şeklinde dışarıya patlamış bir tümör"

Hastanın kilolu olmamasının ameliyat için en büyük avantajlardan birisi olduğuna değinen Gerek, şunları kaydetti:

"Yağ dokusunun olmaması iyileşmede her zaman artı bir değerdir. Göğüs bölgesinden alınan dokuyu kulak sahasına taşıma şansımız oldu. Kalanını da bacaktan aldığımız deriyle kaplama fırsatımız oldu. Sorunsuz olarak iyileşmeyi sürdürüyoruz. Kulak arkasındaki tümör, karnabahar gibi dışarıya patlamış, akıntılı ve kötü kokulu geniş bir tümördü. Ameliyat 8 saat sürdü. Üç ayrı ekip çalıştı. Tümörü çıkaran bir ekip sonra oradaki kemik dokuyu çıkarmak üzere bir ekip, göğüs ve bacaktan alınan dokularla deri defektini kapatan bir ekip çalıştı.

Yerleşim yeri itibarıyla bu boyuttaki bir tümör çok sık rastladığımız bir tümör değildi. Genelde bu noktaya kadar tümörün getirilmemesi gerekir. Daha önce başvurulmuş olsaydı. Büyükçe ve kemik dokuya yayılmış bir tümördü. Çene eklemi, yüz siniri... Bu boyutta tümörü çok sık görmemekteyiz."

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan İsmail Soykan, ameliyatını gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
Öksürük şikayeti ile gitti, hayvandan akciğerine kist geçtiğini öğrendiÖksürük şikayeti ile gitti, hayvandan akciğerine kist geçtiğini öğrendi
Annelere 'bebek maması' uyarısıAnnelere 'bebek maması' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat İsmail Soykan Kulak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustaf tümör

En Çok Okunan Haberler

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.