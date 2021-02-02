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Kulakları kesilen köpek tedavi altında

02.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde kulakları kesilen köpek, tedavi altına alındı.İznik’te, bir çiftçiye sahiplendirilen köpeğin kulakları, iddiaya göre sürüyü beklerken ’kurtların saldırısına uğramasın’ diye kesildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde kulakları kesilen köpek, tedavi altına alındı.
İznik’te, bir çiftçiye sahiplendirilen köpeğin kulakları, iddiaya göre sürüyü beklerken ’kurtların saldırısına uğramasın’ diye kesildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından hayvan severler devreye girdi. Sokak Hayvanlarını Koruma (SOHAYKO) Derneği yaralı köpeği sahiplenerek rehabilite edilmek üzere İstanbul’a götürdü
SOHAYKO Derneği Başkanı Elçin Yasin, “Köpek daha önce havladığı iddiasıyla barınağa alınmış. Daha sonra sahiplendirilmiş. Dün köpek mahallede kulakları kesik halde bulunmuş. Bize gelen ihbar sonrası hayvanı alıp ilk müdahaleyi yaptık. Büyük ihtimalle falçata ile kesilmiş, kafa derisinde de eksikler var. Köpek insanlardan çok korkuyor. Rehabilitasyon merkezlerinde tekrar insanlara güvencesinin sağlanması gerekiyor. Bunu yapanlar cezalandırılmalıdır” diye konuştu.

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