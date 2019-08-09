Kulakları kesilen yavru köpek, okul bahçesinde bakılacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, kulakları kesildiktan sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Kangal' cinsi yavru köpek, Dede Korkut İlkokulu'nda öğrenciler ile büyüyecek. 'Şans' adı verilen köpek, okul bahçesinde barındırılacak ve bakılacak. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çardak Köyü'nde, kangal cinsi yavru köpeğin kulakalrı çocuklar tarafından kesildi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ile Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede köpeği buldu. Jandarma Komutanlığı'na götürülen köpek, burada Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Bünyamin Akın tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralı yavru köpek, koruma amaçlı olarak Dede Korkut İlkokulu Müdür Yardımcısı Tahsin Şentut'a teslim edildi. OKUL KÖPEĞİ OLACAK Son zamanlarda hayvanlara yönelik bir çok olumsuz haber duyduklarını, son üzücü olayın ise Osmaniye'de yaşandığını anlatan Şentut, " Köpeği, Milli Eğitim Müdürümüz Aydın Bey'in talimatıyla Dede Korkut İlkokulu'nun bahçesinde barındıracağız, orada büyüteceğiz. Okulumuzun köpeği olacak. Milli Eğitim Bakanımız, barınaktan alarak sahiplendiği ve bakanlık binasında baktığı köpeğe 'Pergel' adını koymuş, ardından da her okula bir Pergel projesini başlatmıştı. Okul Müdürü Mehmet Bereketoğlu ile birlikte iyi şartlarda yaşacağı için köpeğimizin adını 'Şanslı' koyduk. Farkındalık yaratarak, çocuklarımızı hayvan sevgisini aşılayarak yetiştirmek istiyoruz" dedi. Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, köpeğin daha iyi olması için gerekli tedavilerinin yapıldığını belirtirken HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, köpeğin kulaklarını çocukların kestiğini anlatarak, "Bu bizi çok üzedi. Çocuklarımızı biz eğitmezsek yarın cinayetler tacizler de artar. Bu eylemler canlılarımıza çok büyük acılar vermekte. Bunlar bizlere emanet edilen küçük canlar. Lütfen daha duyarlı olalım" diye konuştu.

