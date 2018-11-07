Kulakları kesilip, işkence edilen köpeğe sahip çıktı

Silopi 3'üncü Cadde üzerinde kulakları kesilerek işkence edilmiş olarak bulunan köpeğe Silopili esnaf Cemalettin Avcı sahip çıktı. Köpeği veterinere götürerek tedavisini yaptıran Avcı, daha sonra hayvanı kendi evine götürerek bakımını üstlendi. Avcı, bu şekildeki 8 köpeği her gün kasap ve marketlerden arta kalan kemik, et, derileri toplayarak besliyor.
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