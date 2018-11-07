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Kulakları kesilip, işkence edilen köpeğe sahip çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir köpeğin kulakları kesilerek işkence yapıldı. Yaralı köpeğin tedavisini yaptırarak sahiplenen Cemalettin Avcı, benzer durumlarda bulduğu köpeklerin bakımını üstlendiğini söyledi.

Silopi 3'üncü Cadde üzerinde kulakları kesilerek işkence edilmiş olarak bulunan köpeğe Silopili esnaf Cemalettin Avcı sahip çıktı. Köpeği veterinere götürerek tedavisini yaptıran Avcı, daha sonra hayvanı kendi evine götürerek bakımını üstlendi. Avcı, bu şekildeki 8 köpeği her gün kasap ve marketlerden arta kalan kemik, et, derileri toplayarak besliyor.

Vahşice işkence edilen köpeklere sahip çıktı

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Bazı zamanlar kendi parasıyla kasaplardan et ve kemik alan Avcı'nın evinin bahçesinde, hayvanlar için kerpiçten bir barınak var.
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Maddi imkansızlıklar nedinyle kerpiç yapının üzerini kapatamayan Avcı, gününün bir kısmını köpekleri ile geçiriyor.
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'Vİcdani görev'

'Vİcdani görev'
Köpekleri sahiplenmenin vicdani bir görev olduğunu belirten Cemaletttin Avcı, hayvanseverlerden yardım talebinde bulundu.
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Avcı, "Evimde bakmış olduğum 8 tane köpeğim var. Bu köpeklerin tümünü ben sokaklarda karnı yarılmış, kulağı kesilmiş, ayakları kırılmış halde buldum.
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Veterinere götürüp aşılarını ve yaralarını tedavi ettirdikten sonra evime getirip bakıyorum. Ancak bu köpeklerime bakabileceğim bir barınağım yok.
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Hayvanseverlerden barınat ve beslenmelir konusunda yardım bekliyorum" dedi.
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Silopi şırnak köpek barınak işkence edilen hayvanlar

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