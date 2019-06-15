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Kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca sınava alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

AVCILAR, genç kız kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR, genç kız kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.

Merkez mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'na gelen adaylar sıkı arama ve kimlik kontrolünden sonra binaya alındı. Binaya gelen adaylardan 4'ü fotoğraflı geçerli kimlikleri olmadığı için 6 aday da 15 dakika öncesinden binada olma koşuluna uymadıkları için binaya alınmadı. Binaya 1 saat öncesinden gelen Muhammet Can Yaman, kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremeyeceğini öğrenince babasının otomobili ile Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek geçici kimlik belgesi aldı. Sınav salonuna geldiklerinde saat 10.02'yi gösterdiği için Yaman sınava giremedi. Sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercingler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı.

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