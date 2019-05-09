TRABZON,(DHA)- TRABZON'da bitkin halde bulunan 'kulaklı orman baykuşu', tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Kentte kırsal alanda bitkin halde ve uçmakta zorlananan kulaklı orman baykuşunu fark edenler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Trabzon DKMP Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kulaklı orman baykuşunu bulunduğu alandan alarak tedavi için veterinere götürdü. Baykuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum