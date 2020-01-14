HABER
  4. Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli şahsı yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli şahsı yakalandı. Polis ekiplerince, yapılan üst aramasında ele geçirilen uyuşturucu maddenin bir kısmının, kulaklık poşetine konulup satışa hazırlandığı da dikkat çekti.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Yunus Timlerince kentte Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri, şahsıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 11,1 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet çifte kırmalı tabir edilen av tüfeği ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Ayrıca şüphelilerin satışa hazır vaziyette muhafaza ettiği 11,1 gramlık metamfetamin maddesinin bir kısmını alüminyum folyoya, bir kısmını nargile marpucuna bir kısmını ise kulaklık poşetine koymaları da dikkat çekti.
Öte yandan, yakalanan 2 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “İstiklalin adı Türk milletidir. Egemenlik sınırlarımızı hiçbir güç pazarlık konusu yapamaz, asla yaptırmayız”Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “İstiklalin adı Türk milletidir. Egemenlik sınırlarımızı hiçbir güç pazarlık konusu yapamaz, asla yaptırmayız”
Salon bitkisi bakımında doğru bilinen yanlışlarSalon bitkisi bakımında doğru bilinen yanlışlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Son dakika! İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Sancaktepe'de drift yapan sürücü kaldırıma çarptı! Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

Korku dolu anlar! Kıl payı ölümden döndüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.