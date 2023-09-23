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Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri

21.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevdiklerinize kullandıkça sizi hatırlayacakları, teknolojik bir hediye arayışınızdayken kararsız mı kaldınız? Öyleyse doğru yerdesiniz! Teknoloji aşığı sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirlerini siniz için bir araya getirdik. Kulaklıktan hoparlöre, akıllı saatten kablosuz şarj standına kadar pek çok alternatifi yer verdiğimiz önerilere göz atmaya ne dersiniz?

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri

Teknolojik cihazları yakından takip eden sevdiklerinize verebileceğiniz en iyi hediye seçeneklerinden biri, şüphesiz, teknolojik ürünler. Hem kullanışlı hem hayat kalitesini artıran bu ürünlerle sevdiklerinizin hayatını kolaylaştırabilir onları çok mutlu edebilirsiniz. Dilerseniz gelin, sizin için hazırladığımız alternatifleri birlikte inceleyelim.

1. Her an yanınızda: Philips DLP1710CB/97 Powerbank

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

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Akıllı telefon veya tablet kullanan birine alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri Philips DLP1710CB/97 Powerbank! 10.000 mAh kapasiteye sahip ürünle aynı anda iki cihazı şarj edebilirsiniz. Ürünün LED güç gösterge ışığı sayesinde şarj etme ünitesinin açık olup olmadığını ve pil durumunu görebilirsiniz. Ürün USB tabanlı cihazlarla uyumlu ve hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor.

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2. Çevrim içi toplantı ve görüşmelerin kurtarıcısı: Logitech Zone Vibe 100 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Günün büyük bir bölümünü çevrim içi toplantılarla geçiren arkadaşınıza alabileceğiniz en işlevsel hediyelerden biri Logitech Zone Vibe 100 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık. Bluetooth bağlantısı ile kullanabileceğiniz kulaklık, gürültü engelleme teknolojisi sayesinde sesi net bir şekilde yakalıyor. Çevrim içi görüşmelerin yanı sıra oyun oynarken veya müzik dinlerken de rahatlıkla kullanabilir. Ayrıca hafif yapısı ile uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sunuyor.

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3. Harika bir dinleme deneyimi için: HUAWEI FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Teknoloji aşığı yakınlarınıza onları mutlu edecek bir hediye arayışındaysanız HUAWEI FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık tam size göre! Hi-Res Audio Wireless sertifikalı kulaklık son derece geniş bir frekans aralığına sahip. 42 dB aktif çok modlu gürültü azaltma özelliği ile ultra, genel ve rahat gürültü azaltma modları ile her ortama uyum sağlıyor. Kulaklık tek şarjla 28 saate kadar kullanım olanağı sunuyor.

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4. Müziğini her yere götürmek isteyenlere: JBL Go3 Bluetooth Hoparlör

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Müzik tutkunu sevdiğinize harika bir hediye almak istiyorsanız JBL Go3, Bluetooth Hoparlör sizin için harika bir seçim olabilir. Su ve toza karşı dayanıklı IP67 sertifikasına sahip hoparlör plajdan havuz kenarı ve doğa gezilerine kadar her yerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Tek şarjla 5 saate kadar kesintisiz müzik keyfi yaşamanıza olanak sağlıyor. Ayrıca ürün Bluetooth 5.1 sürümüne sahip.

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5. Eğlencenin anahtarı: Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Akıllı televizyonu olmayan sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel hediye tüm televizyonları anında akıllı televizyona dönüştüren Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box olabilir. Dolby Digital Plus ve DTS ses sistemi desteğiyle üç boyutlu bir ses deneyimi sunuyor. Ürün 4K HDR teknolojisi ve 60 fps oynatma özelliğine sahip.

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6. Sağlık ve teknoloji bir arada: Fitbit Sense 2 Akıllı Saat

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Fitbit Sense 2 Akıllı Saat harika bir hediye olabilir. Egzersiz ve sağlık takibi konusundaki üstün özellikleriyle dikkat çeken ürün, sağlık metrikleri paneline sahip. Ayrıca 7/24 kesintisiz nabız ölçümü, uyku ve stres seviyesi takibi yapıyor. IOS ve Android sürümlere uyumlu olan saat Bluetooth bağlantısı ile telefonunuza gelen arama ve mesajları yanıtlamanın yanı sıra telefonumu bul özelliği ile de hayatınızı kolaylaştırıyor.

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7. Sinema keyfini her yere taşımak isteyenlere: Anker Nebula Mars II Pro

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Sinema tutkunu sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel hediye Anker Nebula Mars II Pro olabilir. 500 ANSI lümen parlaklık, HD görüntü, çift 10W hoparlörler gibi özelliklere sahip ürün, üstün sinema deneyimini her yere taşıyor. 500 ANSI lümen LED lambası sayesinde karanlıkta da net görüntü sunuyor. Ayrıca çift 10W hoparlörleriyle gerçek sinematik ses deneyimi vadediyor.

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8. Aksiyon sevenlere: GoPro Hero10 Black

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Macera tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday bir hediyeye ne dersiniz? Öyleyse sizi GoPro Hero10 Black Aksiyon Kamera ile tanıştıralım. Her anı eşsiz bir şekilde yakalamaya olanak tanıyan aksiyon kamerası yeni GP2 çipi sayesinde iki kat kare hızı, 23 MP fotoğraflar, gelişmiş düşük ışık performansı ve HyperSmooth 4.0 video sabitleme ile 5.3 K video çekebiliyor. Sağlam ve su geçirmez tasarımıyla her yere gönül rahatlığıyla götürebileceğiniz kamerayla en güzel anlar kaybolmuyor.

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9. Kablo karmaşasına son verin: ttec AirCharger Quattro Kablosuz Hızlı Şarj Standı

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

Şıklığı ve pratikliğiyle dikkat çeken ttec AirCharger Quattro Kablosuz Hızlı Şarj Standı aynı anda iPhone, Apple Watch ve Airpods'u şarj etme imkanı sunuyor. Bu özelliğiyle kablo karmaşasına son veren ürün, mükemmel manyetik tutuş ve şarj performansıyla kullanıcılardan tam puan alıyor. Ürün batarya, aşırı ısınma ve akım koruması özellikleri ile güvenli bir şarj deneyimi sunuyor.

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10. Anılarınız telefon galerisinde kalmasın: instax mini Link Beyaz Akıllı Telefon Yazıcısı

Kulaklıktan hoparlöre teknoloji aşığı yakınlarınıza alabileceğiniz hediye önerileri!

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instax mini Link Beyaz Akıllı Telefon Yazıcısı fotoğraf çekmeyi seven birine alınabilecek en eğlenceli hediyelerden biri. Eğlence ve baskı modları ile her ana eşlik eden ürünü yalnızca sallayarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu mini yazıcı ile baskı alabilmek için ihtiyacınız olan tek şey instax mini film. Ürünün yanında 20 adet instax mini film ile geldiğini belirtmekte fayda var.

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