"Kulakta ağrı ve akıntı dış kulak enfeksiyonunun habercisi olabilir"

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Bınar, dış kulak yolu enfeksiyonlarında kulakta ağrı, akıntı, kaşıntı, tıkanıklık ve kulağa dokunmakla ciddi hassasiyet gibi şikayetler olabileceğini söyledi.

Dış kulak yolunda koruyucu bir tabaka ve flora denilen özel bir ortam vardır. Normalde kulaklarında herhangi bir rahatsızlığı olmayan, kulak zarında delik bulunmayan bir kişide, kulak bölgesine ve kanalına su girmesi herhangi bir problem oluşturmaz. Havuz ve denizde yüzme sonrasında dış kulak yolundaki koruyucu bariyerin özelliklerinde değişiklikler meydana geldiğini ve dış kulak yolu enfeksiyonlara yatkın hale gelebileceğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Bınar, dış ve orta kulak yolu enfeksiyonları hakkında açıklama yaptı.

"Şeker hastalığı göz önünde bulundurulmalı"

Dış kulak yolu enfeksiyonlarında kulakta ağrı, akıntı, kaşıntı, tıkanıklık ve kulağa dokunmakla ciddi hassasiyet gibi şikayetler olabileceğini kaydeden Dr. Murat Bınar, "En çok neden olan mikroorganizmalar genellikle bakteri ve mantarlardır. Enfeksiyona bağlı akıntılar, ödem ve olası kulak kiri mevcudiyetinin birlikteliği, dış kulak yolunun daralmasına ve işitme azlığına yol açabilir. Bu durumlarda en kısa zamanda kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Doktora başvurmadan kullanılacak damlalar veya diğer tedaviler daha kötü sonuçların doğmasına yol açabilir. Dış kulak yolu enfeksiyonu tedavisinde, antibiyotikli ve kortizonlu damlalar ile gerekirse ağızdan alınacak ilaçlar genellikle yeterli olmakla birlikte, bazı hastalarda kulak burun boğaz uzmanı tarafından dış kulak yoluna antibiyotikli sünger veya bez gibi parçalar yerleştirilerek sık aralıklarla takip gerekebilir. Dış kulak yolu enfeksiyonu ve enfeksiyonun tedavisi süresince kulağa su kaçırılmaması, banyoda kulakların sudan korunması önerilir. İnatçı dış kulak yolu enfeksiyonlarında şeker hastalığı, bağışıklık sistemi hastalıkları, beslenme bozukluğu gibi nedenler de göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.