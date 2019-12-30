Kula'ya mevsimin ilk karı düştü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MUĞLA'nın Kula ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışından en çok etkilenen Çakırballı Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, buzlanma nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

Kula'da, geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları, bu hafta yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kula'nın en uzak ve en yüksek kırsal mahallesi olan Çarıkballı Mahallesi'nde biriken kar, yer yer buzlanmalara neden olurken, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle Çarıkballı Mahallesi'ndeki ilkokulda görevli öğretmenler, derse yetişmekte güçlük çekti. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler ise, okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi. Mahalledeki diyaliz hastaları ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı araçlarla tedavileri için Kula Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ayrıca yetkililer, vatandaşları ve araç sürücülerini yoldaki buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılardı.

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