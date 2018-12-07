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Külçe altın diye parke taşını 50 bin liraya sattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:23 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Hakan Ö.

Külçe altın diye parke taşını 50 bin liraya sattılar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da Hakan Ö. ve Muhammet T., sosyal medyadan tanıştıkları Eskişehir'de oturan Yasin A.'ya, külçe altın diye parke taşı sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Bolvadin ilçesinde oturan Hakan Ö. ve Muhammet T., külçe altın olduğunu iddia ettikleri sarıya boyanmış parke taşını 50 bin liraya satmak için, Eskişehir'de hayvancılık yapan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı. Eskişehir'den 5 Aralık Çarşamba günü Bolvadin'e gelen Yasin A., Bolova Kavşağı'nda Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu.
Yasin A., külçe altın aldığını düşünerek 50 bin lira ödedi. Yasin A., daha sonra yaptığı kontrolde aldığı külçenin sarıya boyanmış parke taşı olduğunu fark edince Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Mobese kameraları ve çevredeki işyelerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aynı gün Hakan Ö. ve Muhammet T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Külçe altın diye parke taşını 50 bin liraya sattılar

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