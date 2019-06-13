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KÜLÇE ALÜMİNYUM, KABLO VE OTO AKÜLERİNİ KAÇIRIRKEN YAKALANDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da iş yerlerinden külçe alüminyum, bakır kablo ve otomobil aküsü çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, çaldıklarını bir depoya taşırken gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da iş yerlerinden külçe alüminyum, bakır kablo ve otomobil aküsü çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, çaldıklarını bir depoya taşırken gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda çalıntı külçe alüminyum ele geçirildi. Daha öncede birçok suçtan defalarca yakalan şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 İŞYERİNİ SOYMUŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birbiri ardından meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. İş yerlerinin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis 4 ayrı iş yerinin aynı şüpheliler tarafından soyulduğunu belirledi. Şüphelilerin 20 Ocak'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerinden 13 otomobil aküsü ile bakır kablo, 2 masaüstü, 1 dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi. 4 şüphelinin ayrıca 28 Nisan'da Tuzla Aydınevler Mahallesi Tersane Sokak'taki bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır kablo, 26 Mayıs'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden ise 300 bin lira değerinde 1 ton 460 kilogram alüminyum külçenin çalınması olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir araçla iş yerinin önüne geldikleri, levyeyle iş yerinin kapısını açtıkları alüminyum külçeleri araçlarına taşıdıkları tespit edildi.

POLİS ÇALDIKLARINI DEPOYA TAŞIRKEN YAKALADI
Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından polis Ataşehir'de şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Çaldıkları malları bir depoya taşıdıkları tespit edilen Güngör K. (21), Mazlum Ç. (20), Güneş D. (19) ve Bülent D'yi (34) gözaltına alındı.

SABIKALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Gözaltına alınan şüphelilerden Güngör K'nın 2 kez reşit olmayana cinsel istismar, resmi belgede sahtecilik, 3 kez otodan hırsızlık, kasten yaralama, 2 kez uyuşturucu madde kullanma, 3 açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheli Mazlum Ç'nin 7 kez açıktan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, 6 kez oto hırsızlığı, 6 kez iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kasten yaralama, 3 kez evden hırsızlık, ibadethaneden hırsızlık, mala zarar verme suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Güneş D'nin 10 kez işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 9 kez açıktan hırsızlık, 7 kez otodan hırsızlık, 3 kez mala zarar verme, 2 kez uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, çocuğun cinsel istismarı suçlarından, Bülent D'nin ise 5 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, kasten yaralama suçlarından emniyette kaydının bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamera görüntüleri
-Aktüel görüntüler
-Ele geçirilen malzemeler
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Genel ve detaylar

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