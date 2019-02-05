HABER

Küle dönen depoda civcivler telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, içerisinde civciv, kuluçka makinesi ve tarım aletlerinin bulunduğu depo, çıkan yangında küle döndü.

Küle dönen depoda civcivler telef oldu

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, içerisinde civciv, kuluçka makinesi ve tarım aletlerinin bulunduğu depo, çıkan yangında küle döndü. Depodaki 17 civciv telef oldu.
Sabah saatlerinde, Başiskele Mehmetağa Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Altuntaş'a ait evin yanındaki depoda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerisinde kuluçka makinesi, tarım aletleri ve civcivlerin olduğu depodaki yangını söndürdü. Küle dönen depodaki 17 civciv telef oldu.
Mustafa Altuntaş yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "Çocuklar girmesin diye kapıyı kilitlemiştik. Her şeyim içindeydi, küle döndü" dedi.

FOTOĞRAFLI

Küle dönen depoda civcivler telef olduKüle dönen depoda civcivler telef olduKüle dönen depoda civcivler telef olduKüle dönen depoda civcivler telef oldu

PARTNEREn stressiz meslekler belli olduEn stressiz meslekler belli oldu
Yayaya çarpan yolcu otobüsünün şoförü adliyedeYayaya çarpan yolcu otobüsünün şoförü adliyede
29 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi29 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.