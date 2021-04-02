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Küle dönen evde 6 kişi son anda kurtuldu

02.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü mahallesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 6 kişilik aile ölümden döndü.

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Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü mahallesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 6 kişilik aile ölümden döndü. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için seferber olan vatandaşların o anki çabaları cep telefonu ile görüntülenirken, yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi gördü.
Kendileri son anda dışarı atan aile yangının şokunu yaşarken yangın, itfaiyenin çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, kaymakamlık ve belediye tarafından aileye gerekli yardımın yapılacağı belirtildi.
Yangının önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldiğini ve son anda fark ederek evdekileri uyardığını belirten Musa Cevahir her şeyin bir anda olup bittiğini söyledi. Yangını söndürmek için çok uğraştıklarını ifade eden Cevahir, dumandan etkilenerek hastanede bir süre müşahede altında kaldığını belirterek “Yangın odamda başladı. Henüz yeni uyumuştum saat 02.00 sıralarıydı. Sesle birlikte uyanarak kendimi havaya doğru attım. Daha sonra sağ tarafımda bir sıcaklık olduğunu hissettim. Önce tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonra dumanı fark ederek kendimi dışarı attım. Kendime geldikten sonra evdekilere bağırarak uyandırdım ve onlarda hemen dışarı çıktılar. Evde 6 kişiydik. Daha sonra yangını söndürmeye çalıştık, itfaiyeyi de aradık. Yangını söndürmek için çok uğraştık ancak o sıra sularımız az akıyordu. Evimiz ahşap olduğundan yangın kısa sürede büyüdü. Her şey bir anda oldu. Su atarak söndürmeye çalıştık ancak yangın şiddetli olduğu için fazla yanaşamadık. Yangının elektrikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Hayvanlarımız burada olduğu için burada kalmak zorundayız. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız geldi, sağ olsunlar ilgilendiler. Bize yer ayarlanacağını söylediler. Ailece çarşıda merkezde ağabeyimin evinde kalıyoruz. Yanan evimiz yaklaşık 100 yıllık bir evdi” dedi.
Yiğitözü Mahallesi Muhtarı Cafer Akbaş da, muhtar olarak ailenin yanında olduklarını kaydederek, “Kaymakam bey ve Belediye Başkanıyla irtibat kurduk. Allah razı olsun Kaymakamımız, Belediye Başkanımız gerçekten çok ilgilendiler, alaka gösterdiler her konuda yardımcı oluyorlar. Biz de muhtar olarak yanlarındayız. Ailemizde gerçekten çok mütevazi bir aile. Evleri yandı bunları karşılayacaklarsa karşılasınlar diyorlar. Bunun dışında başka destek beklemiyorlar. Yanan evin onarılma durumu olmuyor. Çünkü buradan yüksek gerilim hattı geçiyor. Başka yerde yapmaya çalışacağız. Bunlar burada yarıcı olduğu için mal sahipleri karar verecek” diye konuştu.

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