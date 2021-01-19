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Küle dönen müftülük binasının acı yüzü ortaya çıkıyor

19.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Edirne’de müftülük binası olarak kullanılırken gece saatlerinde çıkan yangınla adeta küle dönen 140 yıllık tarihi soğutma çalışmalarında sona yaklaşıldıkça binanın acı yüzü ortaya çıkıyor.Edirne’de 1880 yılında yapılan ve yaklaşık 30 yıl önce müftülük binası olarak kullanılması için Edirne Müftülüğüne devredilen 1.

Edirne’de müftülük binası olarak kullanılırken gece saatlerinde çıkan yangınla adeta küle dönen 140 yıllık tarihi soğutma çalışmalarında sona yaklaşıldıkça binanın acı yüzü ortaya çıkıyor.
Edirne’de 1880 yılında yapılan ve yaklaşık 30 yıl önce müftülük binası olarak kullanılması için Edirne Müftülüğüne devredilen 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfı bulunan tarihi iki katlı ahşap binada gece saatlerinde yangın meydana geldi. Kısa sürede tüm binayı saran alevler adeta geceyi aydınlattı. Devasa boyuttaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise 10 saattir sürüyor.

Yasal işlem başlatılacak
Yangın mahalline gelen Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaşım yaptı
Yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, can kaybının olmadığına dikkat çekti. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Edirne Müftülüğümüzde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Ana binamızın kullanılmaz hale geldiği yangında çok şükür ki can kaybı olmamıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak her türlü afet ve musibetten milletimizi ve insanlığı muhafaza eylesin."

Tarihi bina küle döndü
Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen binada bilgisayar, masa ve kütüphane bulunduğunu belirterek, “Müftülüğümüzün ana binası tamamen yanmış bulunmaktadır. Hepimize çok geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

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