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  4. Küle dönen tarihi müftülük binası yürekleri burktu

Küle dönen tarihi müftülük binası yürekleri burktu

19.01.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.Alınan bilgiye göre, Selimiye Camii’nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Selimiye Camii’nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap binanın alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.
Yangında kullanılamaz hale gelen konağın soğutma çalışmaları 4 saat sürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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