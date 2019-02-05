Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde depo olarak kullanılan bir barakada çıkan yangında 17 adet civciv telef olurken, yaklaşık 10 bin TL değerindeki tarım aletleri de küle döndü.

Olay, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Altuntaş isimli vatandaşın depo olarak kullandığı barakada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, baraka içerisinde bulunan 17 adet civciv telef oldu. Kullanılamaz hale gelen barakada bulunan su motoru çim biçme makinesi, kuluçka makinesi başta olmak üzere yaklaşık 10 bin TL değerindeki tarım makineleri küle döndü. Komşularının haber vermesi üzerine barakasına gelen Altuntaş, küle dönen tarım aletlerini çaresizlikle izledi.

Yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Altuntaş, seralarda ürün yetiştirmek için kullandığı tüm aletlerin yandığını söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.